Нутрициологи заявили, что употребление зелени может травмировать кишечник

Петрушка и укроп славятся максимальным количеством витаминов и минералов, а также клетчаткой, полезной для организма. Однако в некоторых случаях употребление зелени может травмировать кишечник, об этом заявили российские нутрициологи.

Консультант по здоровому питанию Алёна Степанова объяснила, что клетчатка необходима для правильной работы ЖКТ. Вот почему зелень нужно добавить в свой ежедневный рацион, она не только быстро и надолго притупит чувство голода, но и улучшит пищеварение, а ещё благотворно повлияет на сердечно-сосудистую систему и успокоит нервы. Это также прекрасное и красивое дополнение к любому блюду. Однако некоторым людям петрушка и укроп противопоказаны, поскольку могут ухудшить состояние здоровья при повышеной свёртываемости крови, а также вызвать тромбообразование и обострение болезней кишечника.

Эксперт отметила, что петрушку и укроп не стоит употреблять во время заживления переломов. Также не рекомендуется растительная пища при таких проблемах с желудочно-кишечным трактом, как эрозия, язвы, воспаления и геморрой, поскольку клетчатка может поцарапать слизистую стенок кишечника и травмировать его ещё больше.

Источник: radio1.news