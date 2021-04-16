Мнение: О предательстве счастливых женщин

Это будет не совсем обычный пост в Альманахе. Или совсем не обычный. Как дань уважения тем людям, которые…

Знаете, а ведь им завидовали поначалу. Говорили, что они знают уже хорошие детские игрушки, модную обувь и нарядные платья…, поездки в старинные театры и походы в новые кино; да, также знают ещё и не подведённый газ, и не налаженное отопление, не открытые магазины и не работающие лифты – но зато не знают ночных бомбёжек, накрест заклеенных бумагой окон, замороженных комнат, обвалившейся от близких разрывов штукатурки с потолков: и никогда не узнают.

Увы, им довелось познать нечто худшее.

То, что с полным правом относится к разряду Предательство.

И вот тут я передаю слово совсем другому автору…

Бывшие пименовские красавицы:

Шестидесятницы, семидесятницы

В вязаных шапках, в пальто и беретах –

Золушки с тыквами без кареты,

О коммунизме с прошедшими снами,

С ныне немодными именами.

Аллы, Тамары, Зои, Галины

Летом на дачах солнцем палимы.

С лыжными палками по лесопарку,

В юности жившие по Ремарку,

Мило застенчивые, или бойкие

Звёзды общаги, валькирии стройки!

Где ваши мальчики в клёшах и в плащиках?

Кто-то – в Госдуме, но больше – на кладбище.

Кто-то исчез с вашей жизни страницы:

Кто – сгинул в зоне, а кто – за границей.

Вот вы идёте, презрев изоляцию,

Сквозь гололёд, как на демонстрацию.

Стрижки воинственно взбиты короткие,

С масками, взмокшими на подбородках.

Тошно в продмагах, хоть нету в них очереди:

По интернету сильней одиночество.

Жизни альбомы без слёз перелистывают,

С детства приучены быть оптимистами,

Хоть не дворянских кровей, не ломаются,

В ниточку губы сжимая от боли,

Бывшие пименовские красавицы –

Нонны, Тамары, Вали и Лёли…

Им обещали коммунизм при жизни. Их манили этой мечтой, как осла морковкой, заставляя много трудиться за гроши. Плоды этих трудов через несколько лет присвоили в основном #мужчины – самые ушлые, ловкие, оборотистые. А им, бывшим красавицам и ударницам, не то в насмешку, не то в компенсацию – скудная и поздняя #пенсия, одинокая старость, неизбывная #бедность…

За что???

—