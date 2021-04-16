Мнение: О предательстве счастливых женщин
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Это будет не совсем обычный пост в Альманахе. Или совсем не обычный. Как дань уважения тем людям, которые…
Знаете, а ведь им завидовали поначалу. Говорили, что они знают уже хорошие детские игрушки, модную обувь и нарядные платья…, поездки в старинные театры и походы в новые кино; да, также знают ещё и не подведённый газ, и не налаженное отопление, не открытые магазины и не работающие лифты – но зато не знают ночных бомбёжек, накрест заклеенных бумагой окон, замороженных комнат, обвалившейся от близких разрывов штукатурки с потолков: и никогда не узнают.
Увы, им довелось познать нечто худшее.
То, что с полным правом относится к разряду Предательство.
И вот тут я передаю слово совсем другому автору…
Бывшие пименовские красавицы:
Шестидесятницы, семидесятницы
В вязаных шапках, в пальто и беретах –
Золушки с тыквами без кареты,
О коммунизме с прошедшими снами,
С ныне немодными именами.
Аллы, Тамары, Зои, Галины
Летом на дачах солнцем палимы.
С лыжными палками по лесопарку,
В юности жившие по Ремарку,
Мило застенчивые, или бойкие
Звёзды общаги, валькирии стройки!
Где ваши мальчики в клёшах и в плащиках?
Кто-то – в Госдуме, но больше – на кладбище.
Кто-то исчез с вашей жизни страницы:
Кто – сгинул в зоне, а кто – за границей.
Вот вы идёте, презрев изоляцию,
Сквозь гололёд, как на демонстрацию.
Стрижки воинственно взбиты короткие,
С масками, взмокшими на подбородках.
Тошно в продмагах, хоть нету в них очереди:
По интернету сильней одиночество.
Жизни альбомы без слёз перелистывают,
С детства приучены быть оптимистами,
Хоть не дворянских кровей, не ломаются,
В ниточку губы сжимая от боли,
Бывшие пименовские красавицы –
Нонны, Тамары, Вали и Лёли…
Им обещали коммунизм при жизни. Их манили этой мечтой, как осла морковкой, заставляя много трудиться за гроши. Плоды этих трудов через несколько лет присвоили в основном #мужчины – самые ушлые, ловкие, оборотистые. А им, бывшим красавицам и ударницам, не то в насмешку, не то в компенсацию – скудная и поздняя #пенсия, одинокая старость, неизбывная #бедность…
За что???
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Источник: Альманах непредвзятого аналитика
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