Су-30СМ потерпел крушение в Казахстане

В Казахстане при учебно-тренировочных полетах разбился СУ-30СМ, сообщили в министерстве обороны страны.

«Экипаж катапультировался, находятся под наблюдением медиков», – сообщили РИА «Новости» в ведомстве.

Инцидент произошел при заходе на посадку во время учебно-тренировочных полетов на авиационном центре в Балхаше, Карагандинская область.

На место происшествия отправилась специальная комиссия.

В марте военный самолет Ан-26, предположительно, принадлежащий Пограничной службе КНБ Казахстана, упал при заходе на посадку в аэропорту Алма-Аты. На борту находилось шесть человек. По предварительным данным, четыре человека погибли на месте крушения, двое были госпитализированы. Правоохранительные органы Казахстана рассматривают три основные версии крушения военного самолета.