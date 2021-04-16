Мнение: Мы ваши санкции на плече вертели
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Сегодня были озвучены ответные меры в ответ на американские санкции.
1. РФ вышлет 10 американских дипломатов из Москвы.
2. Послу США в РФ рекомендовано отбыть на консультации в Вашингтон. Посол РФ не вернется в Вашингтон и продолжит консультации в Москве.
3. Россия введет персональные санкции против 8 человек из администрации Байдена.
4. Россия остановит практику найма граждан РФ в посольство США для выполнения хозйственных работ..
5. Россия будет блокировать американские фонды и НКО, которые вмешиваются во внутренние дела РФ.
6. Санкции против американского бизнеса Москва оставят про запас.
По заявлению Лаврова, "Санкции нам по плечу". Такой вот эвфемизм.
PS. Советский плакат 1970-го года снова актуален.
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Источник: Colonel Cassad
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