 

Продюсер “Дождя” заявила, что дочь осужденного Ефремова стала Сергеем

16.04.2021, 19:04, Новости дня
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“Сережа Ефремов (бывшая Анна Мария) ернически отказал нам в интервью, пока мы не подпишем с ним контракт и не переименуем программу с женской на нейтральную”, – написала Монгайт.

https://www.facebook.com/anna.mongayt/posts/10225419116128764

Контекст:Анна Мария – дочь Ефремова от его четвертой жены, актрисы Ксении Качалиной – родилась 14 октября 2000 года. 
В 2020 году она заявила, что идентифицирует себя как небинарную персону, и просила называть Аэм Тиллмари, обращаясь, как к мужчине.
В сентябре того же года дочь Ефремова в интервью YouTube-каналу “Между нами” заявила, что в 2011 году впервые рассказала отцу, что ей нравятся девушки. 
У Ефремова также есть сын Никита (1988) от филолога Аси Воробьевой, сын Николай (1991) от актрисы Евгении Добровольской, дочери Вера (2005), Надежда (2007), сын Борис (2010) от звукорежиссера Софьи Кругликовой.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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