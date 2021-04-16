 

И.о. главы САП во второй раз отменил постановление о закрытии дела “Роттердам плюс”

16.04.2021, 19:04, Новости дня
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“Вместе с тем, Грищук также отменил постановление о возобновлении расследования, которое предшествовало закрытию. Таким образом, следствие не потеряло драгоценные процессуальные дни, которые необходимы для его завершения и направления дела в суд”, – отметили в релизе.

В НАБУ заявили, что несмотря на собранные детективами доказательства, процессуальный прокурор Пономаренко трижды закрывал “Роттердам плюс”: в августе 2020-го, в январе и в апреле 2021 года.

“НАБУ в который раз призывает генпрокурора Ирину Венедиктову заменить старшего группы прокуроров по делу “Роттердам плюс”. Ведь поведение этого прокурора свидетельствует о его предвзятости. Сейчас только генпрокурор может заменить Пономаренко, однако избегает принятия такого решения”, – сказано в сообщении.

В НАБУ добавили, что это делает невозможным осуществление дальнейшего беспристрастного расследования.

Контекст:САП сообщила 28 августа 2020 года о закрытии дела “Роттердам плюс” в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится три с половиной года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления. ВАКС поддержал это решение.
НАБУ 27 октября сообщило о возобновлении дела.
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 18 ноября прекратила все производства по оспариванию решения прокуратуры закрыть дело “Роттердам плюс” из-за отсутствия состава преступления. Антимонопольный комитет Украины также закрыл расследование в отношении формулы “Роттердам плюс” в связи с отсутствием нарушений.
21 января 2021 года Специализированная антикоррупционная прокуратура повторно закрыла дело “Роттердам плюс” из-за отсутствия в нем состава преступления.
27 января о возобновлении этого дела сообщило НАБУ. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, комментируя этот факт, напомнила, что Высший антикоррупционный суд уже дважды согласился с решением процессуального руководителя по этому делу Виталия Пономаренко о закрытии производства.
17 марта ВАКС в третий раз подтвердил законность действий старшего прокурора группы прокуроров САП, который дважды закрыл дело “Роттердам плюс” из-за отсутствия в нем состава преступления.
9 апреля Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла дело “Роттердам плюс”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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