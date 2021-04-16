Россия высылает американского посла “для консультаций”

По его словам, помощник президента России Юрий Ушаков рекомендовал послу США в РФ Джону Салливану “тоже поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации”

Кроме того, Москва запускает процедуру, которая прекратит практику найма на работу в американские диппредставительства россиян и граждан третьих стран. По его словам, между российскими и американскими диппредставительствами существует “неприемлемый диспаритет”.

Также будет прекращена практика “бесконтрольных краткосрочных поездок сотрудников для работы в диппредставительствах США в России”.

По его словам, МИД РФ вскоре выпустит заявление с полным перечнем мер, которые предпримет РФ в ответ “на недружественные, ничем не спровоцированные” действия Вашингтона.

15 апреля, после введения санкций американской стороной, прошла встреча Джона Салливана с сотрудниками МИД РФ, сообщало американское посольство в России. Салливан отмечал, что американская сторона сама запросила встречу – на ней он сообщил о мерах, которые США принимают, чтобы призвать правительство России к ответственности за его враждебные действия. Встреча прошла профессионально и уважительно, отметил посол.

“Там, где это возможно, Соединенные Штаты будут продолжать искать возможности для сотрудничества с Россией с целью построения более стабильных и предсказуемых отношений, соответствующих интересам США”, – говорится в сообщении.

Однако, как сообщает МИД РФ, в разговоре с послом ему заявили, что “попытки предостерегать Россию от дальнейшей эскалации неуместны”.

Российский посол Анатолий Антонов был отозван из Вашингтона для консультаций в середине марта, в России он находится с 21 марта. “Посол Антонов продолжает консультации, ситуация достаточно многослойная, в ней надо разобраться, тем более в Вашингтоне непонятное происходит порой… не до конца понятное”, – сказал Лавров.

Контекст:15 апреля США ввели новый пакет санкций против России. Они коснулись 32 лиц, причастных к вмешательству в выборы президента США в 2020 году, и шести технологических российских компаний, которые оказывают киберподдержку российским спецслужбам, сообщили в Белом доме.

Кроме того, министерство финансов США издало директиву, которая запрещает американским финансовым институтам напрямую приобретать долговые обязательства, выпущенные Центробанком, Фондом национального благосостояния РФ или министерством финансов после 14 июня 2021 года.

Также США решили выслать из страны 10 сотрудников из российского посольства в Вашингтоне. По данным Белого дома, среди них есть представители российских спецслужб.

Россия, в свою очередь, пригрозила дать ответ на санкции США. Спикер министерства иностранных дел РФ Мария Захарова 15 апреля заявила, что ответ России “неотвратим” и будет проработан.

Новый виток кризиса в российско-американских отношениях разгорелся после интервью Байдена, опубликованного 17 марта, в котором он назвал Путина убийцей и заявил, что тот заплатит за вмешательство в американские выборы. По данным американской разведки, Россия проводила кампанию по дискредитации Байдена во время выборов в 2020 году и ее лично санкционировал Путин.

В день публикации интервью Байдена МИД России вызвал своего посла в США для консультаций в Москву. В МИД РФ пояснили, что консультации с послом нужны для того, чтобы проанализировать, “что делать и куда двигаться” в контексте отношений между Россией и США.

18 марта Путин ответил на слова Байдена. Он пожелал американскому коллеге здоровья и добавил: “Кто как обзывается, тот сам так называется”. Путин также предложил Байдену 19-го или 22 марта поговорить в “прямом эфире” о двусторонних отношениях России и США и о стратегической стабильности.

В Белом доме в ответ заявили, что Байден в январе уже провел телефонные переговоры с президентом РФ и “есть другие мировые лидеры, с которыми он еще не взаимодействовал”. Пресс-секретарь Байдена Джен Псаки отметила, что глава Белого дома в ближайшие дни “будет очень занят”.

Телефонный разговор между президентами двух стран состоялся 13 апреля. Байден подчеркнул “неизменную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины” и выразил озабоченность наращиванием военного присутствия России у границы с Украиной и в оккупированном Крыму. Также он “ясно дал понять, что Соединенные Штаты будут твердо отстаивать свои национальные интересы в ответ на действия России, такие как вторжение в киберпространство и вмешательство в выборы”, сообщили в Белом доме.

—