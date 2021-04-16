Украина одержала две победы над Японией в Кубке Федерации по теннису
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В первой игре лидер сборной Украины Элина Свитолина (пятая ракетка мира) в двух сетах обыграла Чихиро Мурамацу (225-я позиция в рейтинге WTA) – 6:3, 6:2.
Соперницы провели на корте 1 час 19 минут.
Во втором поединке украинка Марта Костюк (84 место) также в двух сетах оказалась сильнее японки Юки Наито (169 позиция) – 6:3; 6:3.
Игра продлилась 1 час 25 минут.
17 апреля будут сыграны еще три матча. Победителем противостояния станет сборная, которая выиграет в трех играх из пяти.
Контекст:Изначально матч Кубка Федерации между Японией и Украиной должен был пройти 17–18 апреля 2020 года в Японии, однако был перенесен из-за коронавируса.
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