Украина одержала две победы над Японией в Кубке Федерации по теннису

В первой игре лидер сборной Украины Элина Свитолина (пятая ракетка мира) в двух сетах обыграла Чихиро Мурамацу (225-я позиция в рейтинге WTA) – 6:3, 6:2.

Соперницы провели на корте 1 час 19 минут.

Во втором поединке украинка Марта Костюк (84 место) также в двух сетах оказалась сильнее японки Юки Наито (169 позиция) – 6:3; 6:3.

Игра продлилась 1 час 25 минут.

17 апреля будут сыграны еще три матча. Победителем противостояния станет сборная, которая выиграет в трех играх из пяти.

Контекст:Изначально матч Кубка Федерации между Японией и Украиной должен был пройти 17–18 апреля 2020 года в Японии, однако был перенесен из-за коронавируса.

—