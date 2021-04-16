В Atlantic Council заявили, что западные лидеры не должны быть наивными относительно Путина

“Нужно мыслить как Путин для того, чтобы с ним иметь дело. Нельзя быть наивным. Ни один президент Америки не должен быть наивным. Ни [Джордж] Буш, ни [Барак] Обама, ни [Джо] Байден. Потому что это открывает двери для преступности и открывает двери для насилия Путина”, – сказала она.

Фрэнсис отметила, что Путин продолжил свои деструктивные действия и после телефонного разговора с президентом США, в ходе которого Байден отметил необходимость деэскалации ситуации в Украине.

“Он мешает украинскому военно-морскому флоту выходить из портов, мешает тому, что происходит в акватории Черного моря. И он ничего не делает для того, чтобы эту эскалацию уменьшить. Он, наоборот, нагнетает эскалацию”, – сказала она.

Френсис подчеркнула необходимость усиления санкций против России, пока же “они очень мягкие”.

“Финансовых санкций также недостаточно. Потому что их можно обойти, и уже в Америке есть люди, которые разрабатывают рекомендации относительно того, как можно обойти такие санкции. Это очень наивный подход”, – считает журналистка.

По ее мнению, для того, чтобы бороться с главой Кремля, надо “думать и действовать как Путин”.

“Представьте себе, что вы были бы Путиным, но были бы президентом в Белом доме. То вы бы, конечно, что сделали? Вы бы ускорили членство Украины в Евросоюзе и в НАТО, вы бы разместили войска в Украине, чтобы защитить Украину на ее границах. И для эффективности нужно двигаться именно так”, – подчеркнула Фрэнсис.

Контекст:15 апреля Министерство иностранных дел Украины опубликовало заявление, в котором осудило решения РФ о закрытии акватории Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и судов других стран. В МИД Украины подчеркнули, что согласно Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, “РФ не должна препятствовать или мешать транзитному проходу через международный пролив к украинским портам в Азовском море”. На фоне стягивания войск вдоль границы с Украиной на суше Россия пошла на усиление эскалации в море, заявили в ведомстве.

Оповещение от минобороны РФ о запрете мирного прохода иностранных военных кораблей и судов, которые находятся в государственной собственности, через Керченский пролив с 24 апреля по 31 октября опубликовал в Facebook руководитель Института черноморских стратегических исследований Андрей Клименко. Он отметил, что Керченский пролив перекрывают якобы для проведения военных учений. В то же время запрет не касается коммерческих судов.

16 апреля с заявлением о незаконности ограничения Россией судоходства в Керченском проливе выступила временный поверенный США в ОБСЕ Кортни Остриан. По ее словам, продолжающаяся оккупация и милитаризация Россией Крымского полуострова имеет последствия далеко за пределами Украины и угрожает трансатлантической безопасности.

Байден 13 апреля провел телефонный разговор с Путиным. Два президента обсудили ряд вопросов, среди которых обострение ситуации на востоке Украины. Пресс-служба Белого дома сообщала, что Байден подчеркнул “неизменную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины”. Президент США предложил Путину “провести в ближайшие месяцы встречу на высшем уровне в третьей стране для обсуждения всего спектра вопросов, стоящих перед Соединенными Штатами и Россией”.

15 апреля Байден подписал указ о введении нового пакета санкций против России. Ограничения будут применены в отношении 32 юридических и физических лиц, которые “по указанию правительства РФ реализовали попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году, а также другие акты дезинформации и вмешательства”.

Кроме того, министерство финансов США издало директиву, которая запрещает американским финансовым институтам напрямую приобретать долговые обязательства, выпущенные Центробанком, Фондом национального благосостояния РФ или министерством финансов после 14 июня 2021 года. Также США выдворяют из страны 10 сотрудников из российского посольства в Вашингтоне.

Во время пресс-конференции 15 апреля Байден также заявил, что пришло время провести деэскалацию конфликта на Донбассе.

В конце марта – начале апреля СМИ и очевидцы начали публиковать видеодоказательства, что Россия активно перебрасывает военную технику в Крым через Керченский мост и стягивает войска к границе с Украиной (по оценкам американских чиновников, РФ могла перебросить к границе около 4 тыс. военнослужащих).

Из-за эскалации ситуации на Донбассе командование войск США в Европе объявило максимальную готовность. По данным Белого дома и Госдепартамента США, численность российских войск у границы с Украиной самая большая с 2014 года.

Собеседники Reuters в Кремле заявляли, что речь идет о демонстрации силы, а не о подготовке к широкомасштабным действиям. Бывший командующий американской армией в Европе Бен Ходжес предполагает, что стягивание войск может быть “позерством России” и “проверкой” администрации Байдена.

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