Ученые рассказали о способности собак эффективно распознавать заболевших COVID-19 людей

Американские исследователи провели исследование, в ходе которого изучали альтернативные методы диагностики заражения коронавирусом. Выяснилось, что распознавать наличие инфекции в образцах пациентов способны собаки.

К эксперименту ученых, представляющих Пенсильванский университет (США), были привлечены девять служебных собак. Сначала животные были обучены распознаванию специального реагента, при этом изначальные образцы были предварительно инактивированы. Затем, по прошествии трех недель, собаки, прежде никогда не участвовавшие в выявлении признаков заболеваний, смогли почти безошибочно отличить образцы мочи и слюны здоровых людей от аналогичных составов пациентов, заболевших COVID-19. При этом, по словам исследователей, правильность выявления собаками признаков SARS-CoV-2, произведенного по особому запаху, была зафиксирована на уровне 96%.

“Это (результаты исследования) мы можем развить не только в обучении распознавания COVID, но также в работе по распознаванию рака и в рамках других мер по выявлению заболеваний, которые мы предпринимаем”, – резюмировала один из авторов исследования Синтия Отто. Впрочем, эксперт добавила, что не исключена вероятность фактического отбора собаками образцов с уже знакомым запахом. Материалы исследования были размещены в PLOS One.

Источник: ren.tv