В РФ началось строительство завода по производству беспилотников “Орион”

Представители пресс-службы российской компании “Кронштадт” информировали о начале возведения первого в стране индустриального предприятия, продукцией которого станут ударные беспилотные летательные аппараты “Иноходец”, иначе известные как “Орион”. Производственный комплекс будет построен в Дубне и создаст рабочие места для полутора тысяч россиян.

По словам специалистов, завод планируется построить в самые короткие сроки, и уже в ноябре он может начать выпускать свою продукцию. Сообщается, что на воплощение перспективного проекта выделено более 4 млрд. рублей. Стоит отметить, что беспилотные летательные аппараты “Орион”, способные нести до двух сотен килограммов боевого снаряжения, будут реализованы как в разведывательной, так и в гражданской версиях.

“Мы рассматривали разные площадки и остановили свой выбор на Дубне. Дубна – это знаменитый наукоград, здесь хорошо развита промышленность и производство, расположены значимые для страны предприятия”, – добавили представители “Кронштадт”. Об этом пишет Политэксперт.