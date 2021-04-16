 

Политолог Бизяев объяснил причины сложностей с созданием собственного оружия на Украине

16.04.2021, 18:54, Разное
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Политолог Руслан Бизяев недавно стал гостем программы “Развивалка”, в эфире которой изложил свое видение по ряду военных вопросов. В частности, он объяснил зрителям причины, по которым соседняя Украина не в состоянии сейчас выпускать вооружение собственного производства.
По мнению Бизяева, производство образцов вооружения на Украине было остановлено семь лет назад. Это стало поводом для тенденции, при которой целый ряд заинтересованных в конфликтах лиц смог нажиться на военных противостояниях. Эксперт напомнил, что выпуск собственного оружия является достаточно дорогим “удовольствием”, требующим, к слову, привлечения высококвалифицированных специалистов. Имеющиеся же ранее на Украине профильные кадры из-за деятельности официального Киева были вынуждены покинуть свою родину. Кроме того, для успешного возобновления оборонной промышленности необходим целый ряд факторов в виде денег, времени и понимания стандартов. Аналитик полагает, что, если даже Украина и сможет прямо сейчас запустить программу необходимых научно-исследовательских и опытно-конструкторских мероприятий в упомянутой сфере, то первые результаты будут получены, в лучшем случае, лишь через два-три года.

При этом организаторы такого плана должны четко определиться, каким стандартам, НАТО или России, будет отдано предпочтение в ходе производства. А этот аспект, в свою очередь, будет зависеть от того, против кого “будет воевать” официальное руководство западного соседа РФ. “Нужно развивать свое ОПК. Опыт Турции при этом посмотреть. Вот Турция, находясь под санкциями, достигла определенных успехов, но там определенные проблемы”, – добавил Руслан Бизяев. Об этом пишет Политэксперт.



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