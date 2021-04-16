 

Большинство электронных почт сайта «Свободу Навальному!» оказались адресами воинских частей Росгвардии

16.04.2021, 18:44, Разное
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Неизвестные злоумышленники получили доступ к базе сайта сторонников Навального, которые зарегистрировались на митинг за его освобождение.

Анализ базы показал, что более 95% ее электронных адресов принадлежат структурам Росгвардии и другим силовым ведомствам.

На момент утечки в сеть база содержала в себе около 403 000 участников. Независимые журналисты телеканала RT сопоставили адреса из слитой базы с официальными адресами подразделений Росгвардии, МВД и воинских частей Министерства обороны, и пришли к выводу, что эти адреса в точности совпадают.

Леонид Волков уже принес сторонникам Навального извинения за случившуюся утечку и заявил, что видит большой потенциал в будущем митинге и позитивный сдвиг в умах силовиков.

– Приятно осознать, что наконец-то армия с народом! Военные, полиция, Росгвардия поняли, что правда за нами и решили выступить на нашей стороне. В этот раз за нашими спинами будут десятки тысяч дубинок. Теперь у нас есть все шансы освободить Алексея и свергнуть Путина, — написал Волков в своем Twitter.

Волков также обратился к оставшимся 5% зарегистрированных сторонников. Он призвал их не бояться выходить на улицы и приводить на будущий митинг своих знакомых и друзей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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