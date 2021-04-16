 

Мнение: За что я не люблю Сибирь.

16.04.2021, 18:42, Разное
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Сегодня наконец-то съездил в деревню, потому что впервые выдался летний день. И по привычке надел тёплую куртку, так весь вспотел в ней (а возвращаться переодеваться некогда было). Вернулся, смотрю – плюс пятнадцать на термометре, ну, думаю, норм ещё. Заглянул к приятелю, поехал от ДК обратно, выхожу, думаю – блэт, что-то холодно! Дома посмотрел на термометр и офонарел – плюс семь только стало! ЗА ПОЛЧАСА температура вдвое понизилась, да это же охренеть можно! Вот скажите, сибиряки (так и не пойму за двадцать лет, что живу здесь), ну КАК вы с таким климатом можете эти места любить, а? Ибо здесь же точно по Бредбери: “Да здесь одна погода – это же настоящий цирк!” И вот как вам самим-то не надоел за жизнь этот цирк, интересно? Мне вот ПОЧЕМУ-ТО (после того, как сегодня было лето, а завтра, я прочёл, будет ТОЛЬКО ПЛЮС ДВА) всё-таки резко вдруг захотелось обратно в Рязань (точнее, ещё тогда, когда я прилетел из Варны летом в майке и шортах, а тут только плюс десять по ночному времени было, “вот такое хреновое лето”), несмотря на всю здешнюю колбу-грибы-ягоды!

Источник: Достало



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