 

Женщина, которая опостылела мужу – Личное мнение

16.04.2021, 18:34, Разное
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Мысль о том, что Косте Богомолову больше нечего делать со своей женой, что брак с этой женщиной помешает ему стать академическим режиссёром, первой озвучила я.


Фото: МК

Как и любую верную мысль, её подхватили и другие журналисты и блогеры.

И вот уже жена Костика ведёт борьбу с заголовками в СМИ, которые предрекают ей скорый развод, и таскает этого отстранённого от неё мужика за собой по мероприятиям.

Зачем?

А как же! Чтобы продемонстрировать всему миру, что они — всё ещё вместе.

Получается, конечно, не очень: ну, как на фото выше.

Фотография, которая была сделана на недавнем закрытом показе «Чернобыля», говорит сама за себя: назойливая и надоевшая хуже мухи баба лезет мужику в лицо, а тот уже и не знает, куда от этой липучки деться.

Так на своей недавней премьере Костик показательно отсел от приставучей и неудобной жены, которая нежданчиком туда прискакала.

А тут отсесть, увы, не получилось, но Костя, как может, уворачивается от агрессивно напирающей на него бабы.

Обратите внимание фото в верхнем правом углу:


Фото: Соцсети

Как вам выражение лица Богомолова в момент, когда жена прёт на него, как быдло — на буфет в антракте?

Пока эта глупая баба, отчаянно пытающаяся сохранить брак с тем, кто её уже внутренне проехал, ведёт борьбу с заголовками в СМИ, я задумалась над тем, что может сделать женщина, оказавшаяся в подобной ситуации?

Вот если действительно хочет удержать возле себя мужика, что она должна сделать?

Отпустить. Отстать. Отлепиться.

Это — единственно правильная линия поведения для женщины, которую мужчина намерен слить.Некоторые мужики поддаются подобной манипуляции и, придерживаясь принципа «такая корова нужна самому», остаются в браке.

Но это — не случай Костика, хотя бы потому, что у него есть амбиции стать маститым режиссёром, которому полагаются госнаграды, госфинансирование и всё такое.

И вот на этот уровень с такой женой — ну, никак не влезть. Репутация у женщины — не та, а потому вот лично ей уже ничего не поможет.

Ей нужно расслабиться и тоже отпустить своего Костика, но без надежды на то, что тот передумает уходить.

Не передумает.

Похоже на правду? Согласитесь со мной или предпочтёте заблуждаться?

Источник: Лена Миро



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