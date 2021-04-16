 

Вопреки традициям: королева Дании Маргрете II по-особенному отметила 81-летие

16.04.2021, 18:20, Разное
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Сегодня, 16 апреля, королева Дании и вдова принца Хенрика Маргрете II празднует свой день рождения. Королеве исполнился 81 год. И хотя дата не круглая, праздник в честь нее получился весьма особенным: сначала рано утром пресс-служба королевского двора опубликовала новый портрет правящего монарха. Для монархов по всему миру это добрая традиция – по особенным поводам радовать подданных своими новыми официальными снимками. На портрете именница в красной блузке с бантом, широким ожерельем и золотой брошью в виде цветка запечатлена крупным планом и с широкой улыбкой.

Королева Маргрете II

С той же улыбкой и так же в красном Маргрете вышла в полдень по местному времени к своим подданным, которые собрались у ее дома, чтобы поздравить с днем рождения. Но по соображениям безопасности из-за пандемии коронавируса сделать они это смогли лишь на расстоянии: пока толпа людей стояла на другом конце королевского сквера, королева приветственно махала рукой с крыльца своей резиденции – особняка Фереденсборг. А между ними в этот момент проходила церемония смены почетного караула.

Также из-за пандемии компанию королеве составила лишь ее такса, хотя, по сложившейся традиции, в день рождения правящей королевы она и члены ее семьи – кронпринц Фредерик с женой, кронпринцессой Мэри, и детьми (15-летним принцем Кристианом, 13-летней принцессой Жозефиной и 10-летними близнецами, принцессой Изабеллой и принцем Винсентом) – выходят в 12:00 на балкон Королевского дворца Амалиенборг в Копенгагене во время смены почетного караула. Но в этом году Маргрете празднует день рождения вдали от семьи.

Напомним, королева Маргрете правит Данией с 1972 года. Она стала первой женщиной, взошедшей на престол, и ради нее даже пришлось переписать закон о престолонаследии, так как у предыдущего короля Фредерика IX были только дочери. Также Маргрете II является прапраправнучкой российского императора Николая I.



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