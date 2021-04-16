Светлана Бондарчук, Юля Паршута и другие на презентации коллекции Ксении Собчак

15 апреля в концепт-сторе “Секция” в ГУМе состоялась презентация эксклюзивной коллаборации Ксении Собчак с Андреем Артемовым (WOS). Она получила название #ОсторожноТонкийЛед – по аналогии с названием популярного YouTube-шоу телеведущей #ОсторожноСобчак. Звездных гостей Ксения встречала лично. Взглянуть на коллекцию и даже примерить эксклюзивную одежду в этот вечер смоли Светлана Бондарчук, Юля Паршута, Ксения Соловьева, Наташа Максимова, Дарья Клюкина, Влад Лисовец, Стас ProstoKlass, Маша Федорова, Константин Андрикопулос и другие.

Светлана Бондарчук

Влад Лисовец

Юля Паршута

Весь мерч, количество которого ограничено, был изготовлен по технологии eco-friendly, из мягкого эко-хлопка в фирменном градиенте.

Горжусь нашим мерчем с талантливым Андреем Артемовым. Я еще до старта продаж успела выгулять футболку, и про нее спросили буквально все,

– рассказала собравшимся Ксения Собчак.

Ксения Соловьева

Дарья Клюкина

Маша Федорова Ксения Собчак, Андрей Артемов и Светлана Бондарчук