 

Светлана Бондарчук, Юля Паршута и другие на презентации коллекции Ксении Собчак

16.04.2021, 18:20, Разное
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15 апреля в концепт-сторе “Секция” в ГУМе состоялась презентация эксклюзивной коллаборации Ксении Собчак с Андреем Артемовым (WOS). Она получила название #ОсторожноТонкийЛед – по аналогии с названием популярного YouTube-шоу телеведущей #ОсторожноСобчак. Звездных гостей Ксения встречала лично. Взглянуть на коллекцию и даже примерить эксклюзивную одежду в этот вечер смоли Светлана Бондарчук, Юля Паршута, Ксения Соловьева, Наташа Максимова, Дарья Клюкина, Влад Лисовец, Стас ProstoKlass, Маша Федорова, Константин Андрикопулос и другие.

Светлана Бондарчук

Влад Лисовец

Юля Паршута

Весь мерч, количество которого ограничено, был изготовлен по технологии eco-friendly, из мягкого эко-хлопка в фирменном градиенте.

Горжусь нашим мерчем с талантливым Андреем Артемовым. Я еще до старта продаж успела выгулять футболку, и про нее спросили буквально все,

– рассказала собравшимся Ксения Собчак.

Ксения Соловьева

Дарья Клюкина

Маша ФедороваКсения Собчак, Андрей Артемов и Светлана Бондарчук



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