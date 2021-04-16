 

«Левада»: треть жителей России уверена, что конфликт вокруг Донбасса затянется на долгие годы.

16.04.2021, 18:18, Разное
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В марте 2015 года так думали 12% россиян.

Треть россиян (32%) уверена, что конфликт вокруг Донбасса затянется на многие годы. Это в два раза больше, чем в декабре 2014 года (тогда так думали 16%, а в марте 2015 — 12%). Таковы данные социологического опроса, проведенного «Левада-центром»* с 25 по 31 марта (имеется в распоряжении «Новой газеты»).

При этом 28% россиян уверены, что самоправозглашенные Донецкая и Луганская народные республики должны стать независимыми государствами (в мае 2014 года так считали 36% участников опроса), 25% считают, что республики должны войти в состав России. 16% опрошенных — сторонники расширенной автономии в составе Украины, 10% — возвращения в состав Украины на общих условиях.

Также из данных «Левада-центра» следует, что отношение россиян в возрасте 55 лет и старше к Украине ухудшилось на фоне обострения конфликта. Если в феврале 49% респондентов относились к Украине хорошо, а 43% — плохо, то в конце марта эти показатели составили 42% и 43% соответственно, говорится в исследовании.

При этом опрос показал, что мнение молодежи по этому вопросу не изменилось.

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В конце марта Киев сообщил об обстреле под поселком Шумы Донецкой области. Позже в СМИ появились спутниковые снимки российского военного лагеря, который, предположительно, разбили под Воронежем — примерно в 250 километрах от границы с Украиной.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил обеспокоенность «военной активностью» РФ вокруг Украины, а власти Франции призвали российские власти объяснить через механизмы ОБСЕ, с какой целью Москва концентрирует вооруженные силы на границе с Украиной. Власти Германии, США и Великобритании призвали власти РФ отказаться от наращивания военного присутствия у границы с Украиной.

В Кремле в начале апреля заявляли, что перемещение войск РФ «не должно никого беспокоить». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сослался на то, что вдоль российских границ якобы «идет повышенная активность вооруженных сил стран НАТО».

Министр обороны Сергей Шойгу 13 апреля заявил, что Вооруженные силы РФ в течение трех недель перебросили на западные рубежи две армии и три соединения ВДВ в районы выполнения учебно-боевых задач по обеспечению военной безопасности.

*Организация включена Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию иностранного агента

Источник: Новая газета



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