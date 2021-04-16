“ДТЭК Киевские электросети”: Решение проблемы электроснабжения ЖК “Патриотика на озерах” должно происходить в соответствии с законодательством

Так в ДТЭК прокомментировали представленный 7 апреля меморандум, в котором указано, что “ДТЭК Киевские электросети” является стороной этого меморандума и до конца 2022 года должна построить за счет присоединений подстанцию “Аркада” и воздушную линию 110 кВ “ТЭЦ-5 – Аркада” для электропитания 10 тыс. клиентов ЖК “Патриотика на озерах”.

“Обязательства, указанные в меморандуме, не соответствуют плану развития электросетей Киева и действующим договорам о присоединении, поэтому “ДТЭК Киевские электросети” не может их взять на себя. “ДТЭК Киевские электросети” поддерживает инициативу скорейшего решения проблемы застройки банка “Аркада” и всегда открыта к конструктивному диалогу со всеми участниками процесса, в том числе с застройщиками. 19 апреля 2021-го состоится рабочая встреча с участием предыдущего застройщика ЖК “Патриотика” и “Патриотика на озерах” – ООО “Контактбудсервис”, нового застройщика – ООО “Столица групп”, представителей КГГА и других заинтересованных сторон, в рамках которой будут разработаны оптимальные решения вопроса присоединения ЖК “Патриотика на озерах”. В то же время отмечаем, что эти решения должны соответствовать законодательству”, – сказано в сообщении.

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