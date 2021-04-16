 

“Украшение Мальдив”, “Слишком идеальная”, “Сексуальная”. Ани Лорак восхитила поклонников снимком в купальнике

16.04.2021, 18:10, Новости дня
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Певица выбрала для съемки купальник красного цвета с глубоким декольте, сверху украшенный воланом.

Артистка сопроводила публикацию смайлом в виде сердца.

“Сексуальная! Очень ждали фотографию в купальнике”, – отреагировали на публикацию поклонники.

“Украшение Мальдив”, – написали пользователи сети.

“Вы слишком идеальная. Фигура роскошная. Купальник – огонь”, – оценили фото артистки подписчики.

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Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

Контекст:Ани Лорак (Каролина Куек) представляла Украину на конкурсе “Евровидение 2008” с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году получила звание народной артистки Украины. С 2014 года певица живет и работает в России.
13 апреля 2021 года певица сообщила, что отправилась на Мальдивы за своей порцией витамина D.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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