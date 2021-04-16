 

Фонд гарантирования вкладов ликвидировал банк сына Януковича

16.04.2021, 18:10, Новости дня
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В Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований была внесена запись о проведении государственной регистрации прекращения публичного акционерного общества “Всеукраинского банка развития” как юридического лица.

“ликвидация банка считается завершенной, а сам банк ликвидированным”, – отметили в сообщении.

В Фонде заявили, что в соответствии с украинским законодательством требования кредиторов к банку, которые были недовольны за недостаточностью его имущества, считаются погашенными.

Контекст:Александра Януковича подозревают, помимо отмывания доходов и завладения государственным имуществом в особо крупном размере, в причастности к разгонам Майданов Киева и Запорожья.
27 ноября 2014 года Национальный банк Украины отнес “Всеукраинский банк развития” Александра Януковича к категории неплатежеспособных. В марте 2015 года Антимонопольный комитет разрешил продажу 50% акций банка компании “Экосипан”.
14 октября 2015 года Александр Янукович подал иски в Европейский суд по правам человека после того, как его банк был признан неплатежеспособным. В результате сын экс-президента потерял право собственности на 100% акций.
Тогда же министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что сотрудники Главного следственного управления МВД Украины арестовали 2,6 млрд грн на депозитных счетах ВБР.
Печерский райсуд Киева с 19 декабря 2016 года начал снимать аресты со средств физических лиц во “Всеукраинском банке развития”.
В ноябре 2018 года журналисты программы “Схемы” выяснили, что работники ВБР сняли со счетов своего банка миллиарды гривен наличными через кассу “Международного инвестиционного банка”, принадлежащего тогдашнему президенту Украины Петру Порошенко.
В январе прошлого года суд арестовал 247 млн грн ВБР и обязал передать эти средства в управление Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами.
В отношении Александра Януковича действуют также санкции Евросоюза. Санкции против экс-президента Украины и его ближайшего окружения ЕС ввел в феврале 2014 года и с тех пор неоднократно их продлевал, а также сокращал список. В последний раз Европейский союз продлил их в марте 2021 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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