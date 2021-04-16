“Мы в Украине очень инициативные”. Зеленский предложил Макрону подписать декларацию о поддержке вступления Украины в ЕС

“Я рассказал господину Макрону про нашу инициативу. Мы в Украине очень инициативные. Мы не ждем, когда все произойдет за нас, мы делаем конкретные шаги”, – подчеркнул Зеленский, говоря о возможном вступлении Украины в ЕС.

Он рассказал, что Украина инициировала специальную декларацию для совместного подписания со странами-членами Евросоюза.

“Та или иная страна подписывает с нами декларацию, в которой она поддерживает Украину в стремлении быть членом Европейского Союза. Скажу вам откровенно, что несколько стран уже подписали эту декларацию. Есть страны, которые знакомятся сейчас с этой декларацией. Я рассказал детали этой декларации, я предложил Франции также поддержать Украину. Я думаю, что президент Макрон ознакомится с этой декларацией и даст свой ответ”, – сказал Зеленский.

Контекст:16 сентября 2014 года Верховная Рада и Европарламент синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял законопроект о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

По словам главы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Анн Линде, Украина имеет перспективу членства в ЕС, это закреплено в Договоре о Европейском союзе. Однако, чтобы стать полноправным членом Евросоюза, Украина должна соответствовать его критериям.

По данным социсследования, проведенного 5–13 декабря 2020 года фондом “Демократические инициативы” совместно с Киевским международным институтом социологии, 48% украинцев считают, что Украина должна вступить в ЕС.

В совместном интервью с президентом Польши Анджеем Дудой, которое вышло 13 октября, Зеленский заявлял, что Украина должна стать равноправным членом Евросоюза. Украина должна стать не просто членом ЕС, а равноправным участником объединения, говорил он.

В марте Зеленский заявил, что Украина сформирует коалицию стран-лоббистов для вступления в ЕС. 18 марта состоялась встреча президентов Украины и Литвы, в ходе которой они подписали Декларацию относительно европейской перспективы Украины, сообщала пресс-служба украинского президента.

В сообщении отмечалось, что в документе признается право Украины подать заявку на членство в ЕС в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском Союзе, и что Литовская Республика поддержит Украину, когда она решит подать заявку на членство в ЕС.

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