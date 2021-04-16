Куда лучше вложить деньги? Россиянам дали совет

Бывший министр экономики Андрей Нечаев рассказал, куда можно вложить деньги в 2021 году. Эксперт порекомендовал всем, кого не интересуют банковские депозиты, обратить внимание на рынок ценных бумаг.

По словам Нечаева, последние месяцы многие клиенты переключились с банков на фондовые рынки и брокерские компании. “Можно получить неплохие результаты”, – отметил экономист.

В комментарии URA.ru экс-министр добавил, что вложить деньги можно также в облигации, которые приносят прибыль. Нечаев сообщил, что облигации частных компаний дают в среднем до 8%-9%.