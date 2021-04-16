Почти 100 фасадов жилых домов приведут в порядок на юго-востоке Москвы

Дома XIX и XX веков, которые хорошо сохранились, в Москве не сносят, а ремонтируют, чтобы они были безопасными. После капитального ремонта дома преображаются не только снаружи, но и внутри. При этом учитываются пожелания жителей.

Например, в 2021 году на юго-востоке столицы отремонтируют 96 фасадов жилых домов, три из которых являются объектами культурного наследия. Рабочие приступят к реставрации в апреле. К осени здания будут приведены в порядок.

Объекты культурного наследия ремонтируются с особой кропотливостью. В этом году в столице отреставрируют 80 таких зданий. Специалисты стараются сохранить первоначальный облик здания. Также они восстанавливают декоративные архитектурные элементы.

Во время капитального ремонта используются современные надежные строительные материалы, а также профессиональное оборудование. Однако продолжительность проведения работ больше зависит от состояния здания, архитектурного декора и площади фасада.

Перед тем, как начать капитальный ремонт дома, местных жителей оповещают о сроках. Также специалисты следуют регламенту по соблюдению тишины. Шумные работы выполняются только днем. Придомовая территория остается чистой даже во время реставрации, она регулярно убирается.

Все работы по благоустройству проводятся в рамках программы “Мой район”. Ее задача – комплексное обустройство каждого района и формирование качественной социальной инфраструктуры. Благодаря программе качество городской среды в столице за последние несколько лет улучшилось.

Ранее “Дни.ру” писали о ремонте двух старинных жилых домов. Будет приведен в порядок многоквартирный дом в Таганском районе. Здание построили в 1860 году по индивидуальному проекту. Там проведут внутренние и внешние работы: освежат цоколь, стены, окна, дверные откосы и декоративные элементы.

Еще одно здание, которое будет отремонтировано, находится в Басманном районе. Этот дом был возведен в 1900 году. Он является исторически ценным градоформирующим объектом. Согласно проекту, рабочие приступят к обновлению цоколя и фасада, будут окрашены и очищены наружные стены.