Почему сына Меган Маркл и принца Гарри нет на снимке Елизаветы и Филиппа с правнуками

Уже несколько дней в Instagram-аккаунтах британской королевской семьи публикуют архивные кадры с принцем Филиппом. И накануне в память об ушедшем монархе редкими семейными портретами с принцем и королевой Елизаветой II поделились и Кейт Миддлтон с принцем Уильямом: один из них был сделан в 2015 году – на нем герцог и герцогиня Кембриджские запечатлены с монархами и своими детьми – еще 2-летним принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой, которой нет еще и года. Фото было сделано в 2015 году, то есть принц Луи появится на свет только через три года.

Слева направо: принц Уильям, принц Джордж, Елизавета II, принц Филипп, Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта

На другом снимке принц Филипп и королева Великобритании сидят на диване также в замке Балморал в окружении семи правнуков. Их сфотографировали вместе с принцами Джорджем и Луи и принцессой Шарлоттой – детьми принца Уильяма и Кейт Миддлтон, а также Саванной и Айлой Филлипс – сына принцессы Анны Питера Филлипса и его супруги Отэм – и Леной и Миа Тиндалл – дочерьми Зары и Майка Тиндалла.

После публикации интернет-пользователи задались одним и тем же вопросом: а где же Арчи? И правда, сына Меган Маркл и принца Гарри на снимке нет. Но ответ еще проще чем вопрос – он тогда попросту не родился! Кадр был сделан в Балморале, где так любили проводить лето Елизавета и Филипп, в 2018 году, вскоре после свадьбы герцога и герцогини Сассекских. Их первенец появится на свет только через год.

Слева направо: принц Джордж, Елизавета II, принц Луи, Саванна Филлипс, принцесса Шарлотта, принц Филипп, Айла Филлипс, Лена Тиндалл, Миа Тиндалл