Голикова: более 8 миллионов россиян вакцинировались от COVID-19

Это около 5,5% населения страны.

В РФ более восьми млн человек вакцинировались от COVID-19, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании коллегии Минздрава.

«Объемы вакцинации в РФ нарастают, и это хорошо. Это дает нам возможность думать о том, что в какое-то очень ближайшее время ограничения будут сняты», — добавила Голикова. Вице-премьер также добавила, что снимать ограничительные меры нужно очень острожно, так как «инфекция пока с нами».„

Таким образом, доля россиян, которые прошли вакцинацию составляет менее чем 5,5% от населения России.

Согласно трекеру «Новой газеты», по региональным данным количество получивших прививку от COVID-19 в РФ также составляет восемь миллионов.

По данным научного портала Our World in Data, РФ занимает 19 строчку в рейтинге по количеству вакцинировавшихся на 100 человек. Лидерами списка стали Израиль и ОАЭ.

Россия стала первой страной, которая зарегистрировала собственную вакцину от коронавируса — препарат «Спутник V». Также Минздрав РФ зарегистрировал препараты «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

С 18 января по поручению президента в стране перешли «от масштабной вакцинации к массовой». Всего с начала пандемии в РФ было официально зафиксировано 4,6 миллиона заболевших.

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