Юрист поддержал идею ограничить рекламу нарушающим закон ИТ-гигантам

«Диверсифицированные меры воздействия на недобросовестные ИТ-компании, к которым относится и ограничение рекламных контрактов, уже доказали свою эффективность за рубежом», – сообщил газете ВЗГЛЯД председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов РФ Александр Журавлев, комментируя возможность ограничения рекламы на недобросовестных зарубежных сайтах.

«Например, такая правоприменительная практика сформировалась в Турции, после вступления в октябре 2020 года закона, обязавшего иностранные онлайн-платформы открывать в стране свои представительства», – сказал Журавлев.

По его словам, власти Турции сумели добиться от социальных сетей Twitter и Pinterest выполнения этих требований благодаря решению запретить местным компаниям покупать у них рекламу.

«В целом, единовременные штрафы к ИТ-гигантам, обладающим значительными финансовыми ресурсами, сегодня утрачивают свою актуальность. Наиболее эффективно работают те инструменты регулирования, которые угрожают ИТ-платформам долгосрочной потерей прибыли», – указал эксперт.

Он пояснил, что главной задачей любого бизнеса является получение дохода, а потеря рекламы – «серьезный аргумент для того, чтобы изменить свое отношение к требованием той юрисдикции, в которой работаешь».

Напомним, Министерство цифрового развития рассматривает возможность ограничения публикации российской рекламы на зарубежных IT-площадках, если эти площадки систематически нарушают российские законы.

«Имеет смысл применять меры, связанные с ограничением на размещение рекламы на этих площадках, если площадка не выполняет требования российского законодательства, то, соответственно, наверно, мы сейчас обсуждаем, можно ли ограничивать размещение российскими юрлицами рекламы на этих площадках», – цитирует главу ведомства Максута Шадаева «Интерфакс».

В марте Александр Журавлев отмечал, что рекомендательные сервисы, подбирающие контент на основе алгоритмов, ограничивают информационное пространство пользователя и исключают альтернативу, при этом специальное регулирование таких сервисов отсутствует.