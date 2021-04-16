 

Ученые выявили способность собак с высокой точностью «вынюхивать» коронавирус

16.04.2021, 17:22, Новости дня
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Собаки имеют способность определять по запаху пациентов, болеющих коронавирусом, с точностью 96%, говорится в исследовании Школы ветеринарной медицины университета Пенсильвании.

В ходе эксперимента, в котором участвовали восемь лабрадоров-ретриверов и одна бельгийская овчарка породы малинуа, животных учили распознавать специальный реагент, а также отличать по запаху мочу здоровых людей от мочи больных коронавирусом, при этом все образцы были дезактивированы, сообщается на сайте университета.

Изучая результаты исследования, команда ученых обнаружила, что все девять собак могли легко идентифицировать положительные образцы SARS-CoV-2 со средней точностью 96%. Однако их чувствительность или способность избегать ложноотрицательных результатов была ниже ввиду строгих критериев оценки эксперимента. Специалисты отметили, что моча и слюна людей с коронавирусом имеют уникальный запах, и пришли к выводу, что в будущем дрессировка должна включать в себя большое количество разнообразных образцов, поскольку собаки со временем отбирают те образцы, запахи которых им знакомы. По мнению ведущего автора исследования Синтии Отто, результаты эксперимента можно будет развивать не только в обучении собак распознавать COVID-19, но и в работе по выявлению рака и других заболеваний.

Руководитель отдела арбовирусов НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского, профессор Александр Бутенко рассказывал газете ВЗГЛЯД, почему собак, натренированных определять больных коронавирусом, пока нельзя применять повсеместно.

Ранее ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов сказал, что COVID-больной действительно может иметь какой-то специфический запах, а у собак достаточно острый нюх.



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