Видео: Украина шантажирует НАТО атомной бомбой

Посол Украины в Германии Андрей Мельник, известный своими яркими и провокационными заявлениями, поставил Западу своего рода ультиматум. Или Украину принимают Североатлантический альянс, или она вернет себе статус ядерной державы в целях самозащиты. Видимо, Мельник забыл, что этот статус Украина потеряла исключительно из-за США.

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Дмитрий Бавырин