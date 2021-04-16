 

Видео: Украина шантажирует НАТО атомной бомбой

16.04.2021, 17:22, Новости дня
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Посол Украины в Германии Андрей Мельник, известный своими яркими и провокационными заявлениями, поставил Западу своего рода ультиматум. Или Украину принимают Североатлантический альянс, или она вернет себе статус ядерной державы в целях самозащиты. Видимо, Мельник забыл, что этот статус Украина потеряла исключительно из-за США.

Теги: 

НАТО
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Украина
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Германия
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Дмитрий Бавырин



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