Гольдфарб: Главреды крупных российских СМИ должны рассматриваться в той же категории, что и ольгинские тролли

“Когда в США приезжала [вдова бывшего подполковника ФСБ РФ Александра Литвиненко] Марина Литвиненко мы ходили по Конгрессу и пытались убедить американских законодателей включить в санкционные списки российские СМИ и ключевых пропагандистов. Нам говорили: “Мы понимаем, что они занимаются дезинформацией и пропагандой, но речь о свободе слова. Медийные организации – священная корова, которую запрещает трогать первая поправка. Конгресс не должен издавать законы, ограничивающие свободу информации”. Тогда у нас ничего не вышло. Но теперь под санкций попал Алексей Громов, который, как отмечается, руководит системой дезинформации и информационных атак РФ. И хочется, чтобы все главреды российских СМИ тоже попали под санкции”, – отметил Гольдфарб.

Он считает, что американской администрации следует запретить крупным компаниям давать деньги на рекламу российским СМИ.

“Если разобраться, информационная политика крупных российских медиа мало чем отличается от тех, что попали под санкции – они тоже нагнетают, разжигают ненависть, распространяют дезинформацию, подстрекают оголтелых экстремистов в Америке и Европе и поддерживают антидемократические силы. Им место в санкционных списках. Надо запретить западным компаниям давать деньги на рекламу этим СМИ, что было бы действенно, а главное справедливо. Люди вроде Дмитрия Киселева, Маргариты Симоньян, Константина Эрнста и прочих должны рассматриваться в той же категории, что и ольгинские тролли. Пока этого не произошло. Надеюсь, первый звонок прозвучал и будет следующий шаг”, – сказал Гольдфарб.

По его мнению, американский истеблишмент всерьез обеспокоен масштабами российской пропаганды.

“Главное оружие на нынешних фронтах холодной войны – дезинформация и пропаганда. Правые партии в Европе и правое крыло Республиканской партии в США – безусловно пятая колонна России на Западе. Российская пропаганда играет на внутриамериканских темах. Думаю, это переполошило Байдена и его советников. Это ощущение угрозы, такой же, как в свое время представлял Коминтерн и пропагандисты мировой революции. Есть огромная армия людей, падких на риторику российской пропаганды, что имеет грандиозные политические последствия. Уровень обеспокоенности сторонников стабильности в американской системе такой высокий, потому что они увидели параллели между происходящим сейчас и во времена Коминтерна”, – пояснил Гольдфарб.

Контекст:15 апреля США ввели новый пакет санкций против России. Они коснулись 32 лиц, причастных к вмешательству в выборы президента США в 2020 году, и шести технологических российских компаний, которые оказывают киберподдержку российским спецслужбам, сообщили в Белом доме.

Кроме того, министерство финансов США издало директиву, которая запрещает американским финансовым институтам напрямую приобретать долговые обязательства, выпущенные Центробанком, Фондом национального благосостояния РФ или министерством финансов после 14 июня 2021 года.

Также США решили выслать из страны 10 сотрудников из российского посольства в Вашингтоне. По данным Белого дома, среди них есть представители российских спецслужб.

МИД Украины приветствовал введение санкций. Глава ведомства Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Киев поддерживает реакцию США “на злонамеренное вмешательство РФ в дела других стран”, в частности в президентские выборы в США.

Россия в свою очередь пригрозила дать ответ на санкции США. Спикер министерства иностранных дел РФ Мария Захарова 15 апреля на брифинге в Москве заявила, что ответ России “неотвратим” и будет проработан, российские власти намерены сообщить о нем “в ближайшее время”.



Елена ПОСКАННАЯ

журналист, редактор

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