 

Уровень госпитализации пациентов с COVID-19 не превышен только в четырех областях – данные Минздрава

16.04.2021, 17:16, Новости дня
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Показатель не превышен в Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской и Херсонской областях.

Согласно индикаторным показателям Минздрава, к “красной” зоне эпидемической опасности относится 13 регионов: Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

Инфографика: moz.gov.ua

Три области – Ивано-Франковская, Закарпатская и Херсонская – в “желтой” зоне, остальные регионы – в “оранжевой”.

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 16 апреля в Украине подтвердили 1,9 млн случаев коронавируса, умерло 39 тыс. пациентов, выздоровело почти 1,5 млн.
Главный санврач Украины Виктор Ляшко 15 апреля заявлял, что в ближайшие дни из “красной” зоны может выйти Черновицкая область, а на следующей неделе – Львовская.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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