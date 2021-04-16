Депутат Европарламента: Отключение от SWIFT – это как применение ядерной бомбы. Но если РФ продолжит агрессию против Украины, это нужно сделать

“Мы приближаемся к серьезному мировому кризису. В Европе понимают, что это угроза не только суверенитету Украины, но и европейской стабильности и безопасности. Европейская народная партия хочет, чтобы ЕС и США четко донесли до РФ, какую цену Кремлю придется заплатить за свою агрессию. И цена эта должна быть очень высокой – замораживание “Северного потока – 2″, активов и счетов прокремлевских олигархов и пропагандистов и членов их семей. Что касается отключения России от SWIFT, то это как применение ядерной бомбы. Но если РФ продолжит агрессию против Украины или других своих соседей, это нужно будет сделать”, – подчеркнула Калниете.

По ее мнению, Россия также может быть исключена из Совета Европы.

“Если Россия будет продолжать ползущую оккупацию, США и ЕС должны будут оказать Украине военную помощь. В частности, модернизировать ее вооружение, предоставить оборонное и летальное оружие. Также возможны другие мощные шаги, такие как исключение РФ из Совета Европы, заморозка инвестиции, введение ограничений против “Газпрома”, “Роснефти” и других компаний. На сегодняшний день российские банки не заблокированы – мы должны рассмотреть и этот вариант. То же касается российской энергетики и судоходства… Украина не остается наедине, у нее есть партнеры. Мы стоим с вами плечом к плечу”, – отметила Калниете.

Система SWIFT позволяет банкам и компаниям обмениваться финансовыми сообщениями по всему миру. Для расчетов внутри России существуют другие способы работы, однако международные трансакции без SWIFT невозможны. В марте 2021 года спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация в мировой политике “обязывает Россию принимать во внимание все возможные угрозы со стороны Запада”, поэтому российские власти не исключают вариант отключения России от SWIFT.

Контекст:2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. В феврале первый президент Украины, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что “перемирия уже просто нет”.

1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз. Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала 11 апреля, что в этом году уже погибло 26 украинских военнослужащих, после этого погибло еще двое.

В конце марта – начале апреля СМИ и очевидцы начали публиковать видеодоказательства, что Россия активно перебрасывает военную технику в Крым через Керченский мост и стягивает войска к границе с Украиной.

30 марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак подтвердил, что РФ наращивает войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, что “создает угрозу военной безопасности государства”. Украинская разведка заявила, что Россия хочет расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, нынешняя эскалация со стороны РФ на Донбассе является системной и самой масштабной за последние годы.

Из-за эскалации ситуации на Донбассе командование войск США в Европе объявило максимальную готовность. По данным Белого дома и Госдепартамента США, численность российских войск у границы с Украиной – самая большая с 2014 года.

Собеседники Reuters в Кремле заявляли, что речь идет о демонстрации силы, а не о подготовке к широкомасштабным действиям. Бывший командующий американской армией в Европе Бен Ходжес предполагает, что стягивание войск может быть “позерством России” и “проверкой” администрации нового президента США Джо Байдена.

Мендель 12 апреля сообщила, что на восточной границе с Украиной РФ разместила более 40 тыс. военнослужащих, столько же российских военных находится в оккупированном Крыму.

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