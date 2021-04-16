 

Верещук: США делают правильно, когда дозируют и пропорционально вводят санкции против агрессии России

16.04.2021, 17:16, Новости дня
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“Это означает, что США вместе с нами, что Америка понимает, что происходит на границах, что происходит между Россией и Украиной. Санкции – это самое практичное измерение такого понимания”, – сказала политик.

Она считает, что наиболее эффективны ограничительные меры против технологий и влияющие на курс рубля.

“Санкции, ограничивающие технологии и космическое развитие, ведь понятно, что Россия – космическая держава и поэтому они очень страдают, когда США вводят подобные ограничения. Также это санкции, которые будут бить по курсу рубля. Я думаю, что США делает правильно, когда дозирует и пропорционально вводит санкции против агрессии России”, – отметила Ирина Верещук.

ВИДЕОВидео: Інформагентство АСПІ / ASPI news / YouTube
Контекст:15 апреля США ввели новый пакет санкций против России. Они коснулись 32 лиц, причастных к вмешательству в выборы президента США в 2020 году, и шести технологических российских компаний, которые оказывают киберподдержку российским спецслужбам, сообщили в Белом доме.
Кроме того, министерство финансов США издало директиву, которая запрещает американским финансовым институтам напрямую приобретать долговые обязательства, выпущенные Центробанком, Фондом национального благосостояния РФ или министерством финансов после 14 июня 2021 года.
Также США решили выслать из страны 10 сотрудников из российского посольства в Вашингтоне. По данным Белого дома, среди них есть представители российских спецслужб.
МИД Украины приветствовал введение санкций. Глава ведомства Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Киев поддерживает реакцию США “на злонамеренное вмешательство РФ в дела других стран”, в частности в президентские выборы в США.
Россия, в свою очередь, пригрозила дать ответ на санкции США. Спикер министерства иностранных дел РФ Мария Захарова 15 апреля на брифинге в Москве заявила, что ответ России “неотвратим” и будет проработан, российские власти намерены сообщить о нем “в ближайшее время”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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