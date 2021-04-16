Меркель вакцинировалась AstraZeneca

Он выставил фотограцию документа, подтверждающего вакцинацию.

“Я рада, что сегодня мне сделали первую прививку AstraZeneca. Я хочу поблагодарить всех, кто участвует в кампании вакцинации, и всех, кто вакцинирован. Вакцинация – ключ к преодолению пандемии”, – заявила Меркель.

Kanzlerin #Merkel: „Ich freue mich, dass ich heute die Erstimpfung mit AstraZeneca bekommen habe. Ich danke allen, die sich in der Impfkampagne engagieren – und allen, die sich impfen lassen. Das Impfen ist der Schlüssel, um die Pandemie zu überwinden.“ pic.twitter.com/P4kMJYNrlc

— Steffen Seibert (@RegSprecher) April 16, 2021

11 апреля стало известно, что Меркель отменила запись на вакцинацию от COVID-19. Зайберт тогда сказал, что она пройдет процедуру “как можно скорее и проинформирует об этом общественность”. Отказ, вероятно, был связан с участием канцлера в закрытом заседании блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза.

Меркель ранее говорила, что готова привиться вакциной AstraZeneca. “Но я хочу дождаться моей очереди. Я определенно сделаю это”, – заявляла она 19 марта.

Контекст:В феврале 2020 года Меркель заявила, что остается на посту канцлера Германии до конца полномочий в 2021 году. Она не намерена вновь претендовать на эту должность.

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