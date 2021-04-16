 

В Богородском возведут детский сад для 275 воспитанников

16.04.2021, 17:12, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Работающим родителям не приходится ломать голову, с кем оставить ребенка и чем его занять, ведь дошкольные учреждения есть в каждом районе Москвы. Детские сады строятся в шаговой доступности от жилой застройки, поэтому местным жителям не нужно тратить много времени на дорогу.

Лучшие архитекторы работают над созданием образовательных объектов. Именно поэтому школы и детские сады становятся настоящими украшениями столицы. Например, скоро красивое, современное здание дошкольного учреждения появится в районе Богородское (Тюменский проезд, владение 3).

Детский сад смогут посещать до 275 детей. Здание будет трехэтажным с одним подземным уровнем. Общая площадь строения составит около 4,4 тысячи квадратных метров. В дошкольном учреждении оборудуют 11 групповых помещений на 25 мест каждое.

“Там будет своя раздевалка, игровая комната, спальня и буфет”, – рассказал руководитель Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

В здании также будут залы для музыкальных и физкультурных занятий, а также кружковые комнаты. Помещения игровой и спальни смогут объединяться. Прилегающая территория будет благоустроена. Там появятся игровые и спортивные площадки.

Район Богородское быстро развивается. Здесь были благоустроены 37 детских площадок, отремонтирована 21 спортивная площадка, открыты станции “Бульвар Рокоссовского” и “Белокаменная” Московского центрального кольца, обновлены все образовательные учреждения, построены бесплатный каток с искусственным льдом и две площадки для воркаута.

Можно заметить, что за последние несколько лет качество городской среды улучшилось. Это произошло благодаря программе “Мой район”. Ее задача – комплексно обустроить каждый район и сформировать качественную социальную инфраструктуру.

Ранее “Дни.ру” писали о строительстве трехэтажного детского сада в Хорошево-Мневниках. Объект площадью почти три тысячи квадратных метров будет выполнен в форме сердца. Для оформления здания выбраны черный и красный цвета. Дошкольное учреждение смогут посещать до 225 детей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.10 / Скандалы: Кто сломал океан?

26.11 / В России запускают новую льготную ипотеку – подробности

01.04 / Мнение: Маленькие и победоносные

18.01 / Политолог Погребинский предостерег Зеленского от наступления в Донбассе: Путин не шутит

13.08 / Мнение: О первых выстрелах в собственный народ

07.12 / Самые известные встречи с инопланетянами во Франции

14.01 / Скандалы: «Приковали наручниками и чем-то опоили»

27.06 / Харизмы на всех не хватает

08.09 / Михаил Боярский опубликовал архивную фотографию с Ксенией Собчак и Людмилой Нарусовой

03.08 / Оттепель: поколение гениев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика