В Богородском возведут детский сад для 275 воспитанников

Работающим родителям не приходится ломать голову, с кем оставить ребенка и чем его занять, ведь дошкольные учреждения есть в каждом районе Москвы. Детские сады строятся в шаговой доступности от жилой застройки, поэтому местным жителям не нужно тратить много времени на дорогу.

Лучшие архитекторы работают над созданием образовательных объектов. Именно поэтому школы и детские сады становятся настоящими украшениями столицы. Например, скоро красивое, современное здание дошкольного учреждения появится в районе Богородское (Тюменский проезд, владение 3).

Детский сад смогут посещать до 275 детей. Здание будет трехэтажным с одним подземным уровнем. Общая площадь строения составит около 4,4 тысячи квадратных метров. В дошкольном учреждении оборудуют 11 групповых помещений на 25 мест каждое.

“Там будет своя раздевалка, игровая комната, спальня и буфет”, – рассказал руководитель Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

В здании также будут залы для музыкальных и физкультурных занятий, а также кружковые комнаты. Помещения игровой и спальни смогут объединяться. Прилегающая территория будет благоустроена. Там появятся игровые и спортивные площадки.

Район Богородское быстро развивается. Здесь были благоустроены 37 детских площадок, отремонтирована 21 спортивная площадка, открыты станции “Бульвар Рокоссовского” и “Белокаменная” Московского центрального кольца, обновлены все образовательные учреждения, построены бесплатный каток с искусственным льдом и две площадки для воркаута.

Можно заметить, что за последние несколько лет качество городской среды улучшилось. Это произошло благодаря программе “Мой район”. Ее задача – комплексно обустроить каждый район и сформировать качественную социальную инфраструктуру.

Ранее “Дни.ру” писали о строительстве трехэтажного детского сада в Хорошево-Мневниках. Объект площадью почти три тысячи квадратных метров будет выполнен в форме сердца. Для оформления здания выбраны черный и красный цвета. Дошкольное учреждение смогут посещать до 225 детей.