 

Военный суд вынес приговор школьницам, уклонявшимся от вступления в «Юнармию»

16.04.2021, 18:01, Разное
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Центральный окружной военный суд на выездном заседании в городе Чебаркуль Челябинской области рассмотрел дело 11 учениц местной школы, которые злостно уклонялись от участия в деятельности «Юнармии».

Перед «коронным» военным судом в составе троих профессиональных судей предстали шесть семиклассниц, одна восьмиклассница и четыре двятиклассницы. Вступить в ряды «Юнармии» они должны были ещё 1 сентября прошлого года, однако не сделали этого безо всякой уважительной причины.

Государственный обвинитель представил суду исчерпывающие доказательства того, что родители школьниц были надлежащим образом уведомлены о создании отряда «Юнармии» в школе № 7 и необходимости в него вступить. Нотариально заверенные копии записей в дневнике и записок классного руководителя приобщили к делу в ходе заседания.

Суд критически отнёсся к доводам адвокатов о том, что «Юнармия» является добровольным объединением и принудительный «призыв» в неё недопустим. Председательствующий, полковник юстиции Георгий Пятаков, разъяснил, что принцип добровольности «Юнармии» отражает лишь степень энтузиазма участников, а не возможность отказаться от вступления в неё.

Все подсудимые приговорены к двум годам лишения свободы с содержанием в воспитательной колонии для несовершеннолетних преступниц. Детский омбудсмен Анна Кузнецова, комментируя решение суда, сказала, что военные суды не имеют знаний и опыта по работе с несовершеннолетними. Поэтому для подобных дел необходимо создать Военный трибунал ювенальной юстиции при Главной военной прокуратуре.

Осуждённые арестованы в зале суда и будут ожидать вступления приговора в силу в следственном изоляторе.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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