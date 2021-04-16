 

NYT – новые американские санкции призваны оказать ощутимое влияние на экономику России

16.04.2021, 16:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Белый дом сообщил о введении новых санкций против РФ за якобы имевшие место вмешательство Кремля в американские выборы и хакерские атаки, пишет The New York Times. Как отмечает издание, антироссийские санкции призваны оказать значительное влияние на российскую экономику.


Reuters

Президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против РФ в ответ на якобы имевшие место вмешательство Кремля в американские выборы и хакерские атаки на правительственные учреждения и частные компании, пишет The New York Times со ссылкой на завление Белого дома.

В Министерстве финансов уточнили, что санкции были введены против 16 организаций и 16 физических лиц, якобы связанных с распространением дезинформации и вмешательством в выборы. Также США приняли решение выслать десять сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне.
 
Более того, в соответствии с указом Байдена Управление по контролю за иностранными активами Минфина запретило американским финансовым институтам приобретать на первичном рынке номинированные в рублях и иных валютах облигации, выпущенные Банком России, Фондом национального благосостояния или Министерством финансов РФ после 14 июня 2021 года.
 
Как отмечает издание, санкции были введены в ответ на хакерскую атаку на компьютерную компанию SolarWinds, тайные предложения Россией вознаграждений за убийства американских военных в Афганистане и многолетние усилия Кремля по вмешательству в американские президентские выборы.

Новые меры призваны прежде всего оказать значительное влияние на российскую экономику. Как пишет The New York Times, прежние американские санкции против РФ были более узкими и в основном затрагивали отдельных лиц.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.10 / Макрон сообщил о переброске 300 сирийских исламистов через Турцию в Карабах

08.12 / Шахрай: Причинами распада СССР стали развал КПСС и Горбачев

21.01 / В Германии запретили умерщвлять новорожденных цыплят

05.07 / Ростуризм объявил о назначении субсидии на закупку СИЗ для небольших отелей

01.12 / Нефть подешевела на неопределенности политики ОПЕК+

13.03 / ЦИК получил от регионов 11 заявок на проведение онлайн-голосования

22.10 / Лавров заявил об отсутствии у Запада готовности к диалогу

09.01 / В Раде призвали США переоценить «евромайдан» на Украине после беспорядков в Вашингтоне

02.03 / Путин поручил доложить о плане по расширению БАМа и Транссиба

12.02 / Главу администрации президента Чехии обвинили в нанесении ущерба ЕС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика