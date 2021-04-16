 

Каспаров запустил собственный сервис для игры в шахматы

16.04.2021, 16:22, Новости дня
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Kasparovchess станет платформой, на которой легендарные шахматисты смогут свободно делиться советами и приемами с игроками разных уровней. Проект финансируется частными инвесторами и медиа-конгломератом Vivendi. Каспаров не назвал общую сумму привлеченного к настоящему времени капитала, написало издание.

По словам Каспарова, на сервисе можно играть в шахматы онлайн и смотреть более одной тысячи загруженных видеоуроков. Кроме того, на платформе доступны около 50 тысяч шахматных задач, подкасты, документальные фильмы, интервью экспертов и известных шахматистов.

Шахматисты смогут делиться советами и приемами с игроками разных уровней. Подписка на Kasparovchess на месяц стоит $13.99, а годовая – $120 долларов. Издание сравнило цены на платформу Каспарова с ее конкуретнами. Так, на шахматном ресурсе Chess.com подписка стоит от пяти до 29 долларов в год. 

Премиум-продукт Kasparovchess предоставит пользователям доступ к базе данных из 50 тыс. созданных вручную головоломок, которые позволяют игрокам тренировать определенные навыки, отметило TechCrunch.

Сервис станет доступен широкой публике к концу апреля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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