 

Яценюк: Украина сегодня защищает Европейский союз и весь свободный мир. Мы никогда не сдадимся

16.04.2021, 16:22, Новости дня
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“Украина никогда не сдастся. Мы никогда не сдадимся. И сегодня Украина защищает весь мир. Она борется за свою территориальную целостность и суверенитет, защищает Европейский союз и весь свободный мир. Мы все должны это осознать. Режим [президента РФ Владимира] Путина – это угроза всему миру, Соединенным Штатам и странам ЕС… Украина нуждается в поддержке. Нам нужно летальное оружие, совместные учения, нелетальное оружие, военная и техническая помощь”, – отметил Яценюк.

По его словам, Украина давно уже должна была получить план действий по членству в НАТО.

“Украинский народ верит, что наше будущее – в НАТО и Евросоюзе. Тут мы прагматичны и не наивны. Мы понимаем, что не можем быстро получить членство… Я просил НАТО предоставить нам ПДЧ. И уже давно пора выполнить обещания, данные Украине на саммите в Бухаресте в 2008 году”, – подчеркнул Яценюк.

Контекст:Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.
7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и НАТО. Закон вступил в силу 21 февраля.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
7 февраля 2019 года украинский парламент принял законопроект о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля.
В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. В феврале первый президент Украины, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что “перемирия уже просто нет”.
1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз. Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала 11 апреля, что в этом году уже погибло 26 украинских военнослужащих, после этого погибло еще двое.
В конце марта – начале апреля СМИ и очевидцы начали публиковать видеодоказательства, что Россия активно перебрасывает военную технику в Крым через Керченский мост и стягивает войска к границе с Украиной.
30 марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак подтвердил, что РФ наращивает войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, что “создает угрозу военной безопасности государства”. Украинская разведка заявила, что Россия хочет расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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