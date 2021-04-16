США действуют на опережение, чего нельзя сказать об украинской власти – Гончарук об антироссийских санкциях

“Санкции США против России – серьезный шаг. Показательно, что они объявлены сразу после разговора президентов Джо Байдена и Владимира Путина. Это однозначно свидетельствует о новой, более смелой и проактивной санкционной политике Соединенных штатов. Уверен, это только начало”, – сказал Гончарук.

Он считает, что американская администрация изменит подход к применению антироссийский санкций.

“Увеличение напряжения на границе Украины не является причиной введения этих санкций, но лишний раз подтверждает их правильность и актуальность. В США понимают, раз после семи лет агрессии Россия все еще имеет ресурсы и желание увеличивать напряжение на границе с Украиной, значит, санкции недостаточно действенны. При этом, важно не просто ужесточать санкции, но и совершенствовать сам подход к их внедрению. Должна появиться прогнозируемость. Необходимо сформулировать четкие цели внедрения, а также предусмотреть усиление санкций на случай, если они не достигнут своих целей, чтобы стимулировать агрессора прекратить незаконные действия. В Вашингтоне это прекрасно понимают”, – сказал собеседник.

По его мнению, украинской власти надо действовать более активно.

“Теперь США действуют на опережение, чего нельзя сказать об украинской власти. Тогда как Америка высылает российских дипломатов, СНБО Украины занимается контрабандистами и чем угодно, но не своими прямыми обязанностями – реакцией на реальную угрозу национальной безопасности. Похоже, власти США относится к военной угрозе Украине [со стороны России] серьезнее, чем украинские власти”, – резюмировал Гончарук.

Контекст:15 апреля США ввели новый пакет санкций против России. Они коснулись 32 лиц, причастных к вмешательству в выборы президента США в 2020 году, и шести технологических российских компаний, которые оказывают киберподдержку российским спецслужбам, сообщили в Белом доме.

Кроме того, министерство финансов США издало директиву, которая запрещает американским финансовым институтам напрямую приобретать долговые обязательства, выпущенные Центробанком, Фондом национального благосостояния РФ или министерством финансов после 14 июня 2021 года.

Также США решили выслать из страны 10 сотрудников из российского посольства в Вашингтоне. По данным Белого дома, среди них есть представители российских спецслужб.

МИД Украины приветствовал введение санкций. Глава ведомства Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Киев поддерживает реакцию США “на злонамеренное вмешательство РФ в дела других стран”, в частности в президентские выборы в США.

Россия в свою очередь пригрозила дать ответ на санкции США. Спикер министерства иностранных дел РФ Мария Захарова 15 апреля на брифинге в Москве заявила, что ответ России “неотвратим” и будет проработан, российские власти намерены сообщить о нем “в ближайшее время”.



Елена ПОСКАННАЯ

журналист, редактор

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