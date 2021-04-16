Мнение: Костюмы в русском «Холмсе», российские сериалы на Нетфликсе и памятник Чужому

1. В Великобритании высоко ценят наш отечественный сериал о «Шерлоке Холмсе», причём не только за талантливую игру актёров. Костюмы и реквизит, воссоздающие атмосферу викторианской эпохи, также выше всяких похвал. Вот что пишет Лиза Эштон, реконструктор исторических костюмов, член Международной Гильдии костюмеров:

https://zen.yandex.ru/media/id/5b96d7dabec38800abc559bd/ih-vzgliad-na-nashego-holmsa-21-606edbfedacecd47835fbdf2

…я поймала русский сериал о Шерлоке Холмсе на местном кабельном телеканале (” MHZ International TV ), нам удалось записать его, и затем мы с удовольствием пересматривали его много-много раз. Я большая поклонница рассказов о Шерлоке Холмсе, но не фильмов, за редким их исключением. Откровенно говоря, мне совсем не нравится Джереми Бретт, он играл Холмса в сериале Би-Би-Си (на самом деле – телекомпании «Гранада» , – прим. А.С.) в 80 и 90-е годы. У меня было чувство, что Бретт сделал своего героя слишком наглым и высокомерным, и довольно шаржированным. У Василия Ливанова получился человечный и очень сердечный Холмс. В сериале с Джереми Бреттом Ватсон – тупой исполнитель, но в русском сериале Холмс воспринимает его серьёзно и, совершенно очевидно, признаёт равным себе.

Костюмы в русском сериале потрясающие, в первую очередь потому, что в них нет ничего кричащего, а актёры как будто в них родились.

Вдобавок, там много точных поздневикторианских деталей. Хотя нигде не упоминается год, в котором происходят события, я с лёгкостью могла бы определить время, в частности, по юбкам и рукавам женских костюмов. Мужская одежда, по большому счёту, не меняется уже 150 лет, но женская довольно изменчива, и в фильме она показана верно. Миссис Хадсон, как ей и положено, выглядит вдовой преклонных лет. Только в последних сериях заметны перемены в одежде, мода становится чуть более современной, так как действие перенесено в канун Первой Мировой войны, Холмс там гоняется за немецким шпионом и в конце концов обезвреживает его. Легко заметить, что события происходят в самом начале 1910-х. <…>

Я не думаю, что авторы фильма всякий раз подразумевали для каждой серии какой-то определенный год, но костюмы и декорации определенно создают атмосферу поздней викторианской Англии.

2. Крупнейший американский стриминговый сервис Нетфликс впервые начал заказывать производство новых сериалов в России:

https://lenta.ru/news/2021/04/12/annanasha/

На данный момент заключен контракт на съемки современной версии «Анны Карениной» по роману Льва Толстого. Производством проекта займется студия 1-2-3 Production, входящая в «Газпром-медиа холдинг».

Еще одним сериалом стриминг-сервиса в России станет драма, происходящая в 1990-х годах, по сценарию Михаила Шприца («Оптимисты»). По данным газеты, снимать шоу будет кинокомпания «Русское», которой принадлежат права на произведение, режиссером выступит Дарья Жук («Содержанки», «Хрусталь»).

Обсуждается также производство проекта студии «Водород», постановщиком которого может стать Эдуард Оганесян («Чики»). Кроме того, переговоры ведутся со «Средой» Александра Цекало, Star Media Влада Ряшина, Yellow, Black and White и режиссером Климом Шипенко.

Отмечается, что до этого Netflix только покупала готовые проекты у российских продюсеров. Первым таким шоу, которое вышло на стриминг-платформе под брендом Originals в августе 2019 года, стало «Лучше, чем люди» от Yellow, Black and White. В октябре 2020 года сервис приобрел права на показ «Эпидемии» за рекордные для отечественного сериала 1,5 миллиона долларов.

Плюсы в том, что Россия начинает зарабатывать на киноэкспорте, и что наше кино, оказывается, вполне достойно по мировым меркам.

Минус в том, что теперь американские заказчики смогут оказывать влияние на содержание российских проектов, и легко можно себе представить, какую идеологическую начинку они начнут туда пропихивать.

Вдруг мы с вами узнаем, что «современная Анна Каренина» – это чёрнокожая ЛГБТ-феминистка, сторонница BLM и страдающая от тоталитарного режима оппозиционерка, в финале фильма бросающаяся под автозак?

3. К вопросу о советских памятникам бандитам, террористам, революционерам и прочим врагам народа. Как справедливо замечают читатели, памятник — это история, а история состоит не только из положительных, но и отрицательных персонажей. Вот, к примеру, свежеоткрытый памятник Чужому в Кургане:

https://lenta.ru/news/2021/04/15/chozhoi/

Чужой — враг человечества, вредил жителям нашей планеты, как только мог. И что же, разве это основание требовать сноса памятника в его честь?