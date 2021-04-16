 

В Москворечье-Сабурове построят школу на 900 мест

16.04.2021, 16:18, Разное
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Несмотря на то, что каждый год школы и детские сады принимают все больше детей, нехватки мест в учреждениях нет. Избавившись от этой проблемы, Москва работает на опережение, строя новые образовательные объекты.

В московских школах появляются медицинские классы, ИТ-полигоны, а также инженерные лаборатории. Чтобы учебный процесс был более интересным, для школьников запускают различные проекты: например, “Московская электронная школа”, “Учебный день в музее”, “Учебный день в технопарке”.

Московская система образования постоянно совершенствуется, следуя передовым тенденциям. Школы начинают связывать с университетами и колледжами, технологическими предприятиями и культурными учреждениями.

Например, скоро современная школа появится в Москворечье-Сабурове. Учреждение смогут посещать до 900 детей. Строительство планируется завершить в первом квартале 2023 года. Здание будет находиться по адресу: 1-й
Котляковский
переулок, дом 4б.

Общая площадь здания составит почти 16,4 тысячи квадратных метров. В школе будут два спортивных зала, актовый зал, блок дополнительного образования и медиатека. Прилегающую территорию облагородят. Рядом с учреждением появится стадион. Фасад здания украсят витражи.

За последние 10 лет в Москве построили более 400 зданий образовательных учреждений, включая почти 300 детских садов и свыше 110 школ. В течение следующих трех лет в городе хотят возвести еще 90 таких объектов.

Объекты социальной инфраструктуры строятся в рамках программы “Мой район”, главной задачей которой является комплексное обустройство каждого района города. Власти понимают, что москвичи должны чувствовать себя частью развивающегося мегаполиса, наслаждаясь комфортной средой.

Говоря о развитии района Москворечье-Сабурово, нужно отметить, что здесь благоустроены 42 двора, зона отдыха, сквер и пешеходная зона, отремонтированы 19 домов, реконструировано Каширское шоссе, оборудованы семь велопарковок, приведены в порядок 17 площадок, построен открытый каток с искусственным льдом.



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