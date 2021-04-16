 

Концерн “Россиум” запускает эндаумент-фонд “Филантроп”

16.04.2021, 16:18, Разное
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Физические и юрлица смогут создавать собственные эндаументы (целевые капиталы) для поддержки организаций и проектов в сфере образования, науки, здравоохранения, искусства, спорта, экологии и других направлений благотворительности. Фонд уже прошел регистрацию в Министерстве юстиции России.

Те, кто хочет создать собственный целевой капитал, не будет нести расходы на учреждение и поддержку своего юрлица. Многоцелевая направленность “Филантропа” выгодно отличает его от других эндаумент-фондов, которые учреждаются для поддержки одной или нескольких организаций в конкретной сфере.

Готовая инфраструктура фонда позволит филантропам оптимизировать свои усилия и расходы, даст им полную экспертную поддержку – от формирования капитала до передачи средств на благотворительность. Филантропы сосредоточатся на своей деятельности и не будут отвлекаться на управление.

По словам главы Совета фонда “Филантроп” Галины Морозовой, проект будет реализовываться по принципу доверительного управления благотворительной деятельностью от имени и в интересах тех, кто будет создавать целевые капиталы на платформе фонда. “Рассчитываем внести свой вклад в развитие рынка профессиональной благотворительности и его устойчивости в нашей стране», – сказала она.

Готовые решения и независимый консалтинг – тренды, которые неизбежно придут в российскую индустрию благотворительности, считает директор фонда “Филантроп” Людмила Пантелеева.

“Мы уверены в том, что созданное нами решение будет содействовать развитию филантропии в нашей стране и вовлечению в нее новых участников, а значит и притоку дополнительных средств для решения социально-значимых задач», – отметила она.

Эндаументы в России существуют с 2007 года и зарекомендовали себя как эффективный механизм поддержки благотворительных проектов. Но экспертиза в этой сфере по-прежнему не удовлетворяет запросам филантропов, к тому же для запуска эндаумента необходима регистрация юрлица – некоммерческой организации.



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