Палеонтологи подсчитали количество тираннозавров на планете

Ученые из США, а именно, из института Беркли, Калифорния, начали не совсем обычное исследование. Команда экспертов решила определить количество тираннозавров, которые жили на планете, пишет журнал Science.

Данные палеонтологов утверждают, что тираннозавры населяли планету примерно 2,5 миллиона лет. Они исчезли после того, как произошла космическая катастрофа.

На протяжении многих лет исследователи были уверенны, что узнать точное количество когда-то существовавших тираннозавров им не удастся. Но, команда ученых из Беркли смогла найти ответ на интересующий вопрос.

Исследователями были использованы расчеты, в которых брались во внимание размеры тела, половая зрелость и энергетические потребности. В основу исследования лег «закон Дамута». Это своего рода уравнение, в котором связаны параметры тела и количество особей популяции. Исходя из этого, учеными был сделан вывод: чем больше размер животного, тем меньшее количество его представителей может населять планету.

Учеными установлен примерный средний вес тираннозавра, который составлял около 5 тонн. Далее проводились подсчеты, согласно которым определили, что численность динозавров могла составлять около 20 000 особей в любое время.

Следовательно, общее количество тираннозавров за все время существования планеты достигло 2,5 миллиарда особей.

Источник: mir24.tv