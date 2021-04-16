 

Палеонтологи подсчитали количество тираннозавров на планете

16.04.2021, 16:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ученые из США, а именно, из института Беркли, Калифорния, начали не совсем обычное исследование. Команда экспертов решила определить количество тираннозавров, которые жили на планете, пишет журнал Science.
Данные палеонтологов утверждают, что тираннозавры населяли планету примерно 2,5 миллиона лет. Они исчезли после того, как произошла космическая катастрофа.

На протяжении многих лет исследователи были уверенны, что узнать точное количество когда-то существовавших тираннозавров им не удастся. Но, команда ученых из Беркли смогла найти ответ на интересующий вопрос.

Исследователями были использованы расчеты, в которых брались во внимание размеры тела, половая зрелость и энергетические потребности. В основу исследования лег «закон Дамута». Это своего рода уравнение, в котором связаны параметры тела и количество особей популяции. Исходя из этого, учеными был сделан вывод: чем больше размер животного, тем меньшее количество его представителей может населять планету.
Учеными установлен примерный средний вес тираннозавра, который составлял около 5 тонн. Далее проводились подсчеты, согласно которым определили, что численность динозавров могла составлять около 20 000 особей в любое время.

Следовательно, общее количество тираннозавров за все время существования планеты достигло 2,5 миллиарда особей.

Источник: mir24.tv



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.02 / «Бриллиант в бриллиантах»: Ирина Понаровская показала шикарный концертный наряд

22.08 / Бывший стилист Пугачевой объяснил ужасный образ Ротару недостатком секса

01.03 / В сухопутные войска России на вооружение поступят новые боевые машины пехоты

28.02 / Колосс на нефтяных ногах

08.09 / Пользовательские темы для Windows 10 помогают хакерам получать ученые данные

19.02 / Ученые советуют пациентам с COVID-19 тщательно обследовать глазное яблоко

17.02 / Коуч для куриц: готовы? – Личное мнение

12.07 / Военным лидерам США до сих пор «неясно», кто приказал “освободить” площадь Лафайет в Вашингтоне от протестующих

28.10 / Представлен новый интерфейс для смартфонов Vivo Funtouch OS 11

17.12 / Путин рассказал, когда сделает прививку от коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика