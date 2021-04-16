Бумеранг от Джорджа Флойда

Смерть афроамериканца Донте Райта от рук белого офицера полиции вызвала расовые волнения в пригороде Миннеаполиса — Бруклин-Сентере, где проживает 30 тысяч человек.

Беспорядки сопровождаются столкновениями с полицией, применявшей светошумовые гранаты, слезоточивый газ, резиновые пули, и массовыми арестами, связанными с нарушением комендантского часа (в разных районах Миннеаполиса — Сент-Пола он действует с 19, 20 и 22 часов до 6 утра). Профессиональные бейсбольные, баскетбольные и хоккейные игры в штате Миннесота были отложены. За три ночи полицией задержаны сотни демонстрантов. К местным жителям, требующим независимого расследования и суда над офицером полиции Ким Поттер, добавились активисты радикального движения «Антифа», специально прибывшие в Миннеаполис из других городов и штатов для разжигания беспорядков на расовой почве. Представителей «Антифа» на месте обнаружили корреспонденты канала Fox News.

Совпадения?

Хуже времени и места для очередного инцидента с участием белой полиции и афроамериканской жертвы придумать невозможно.

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В эти же дни здесь же, в Миннеаполисе, буквально в 10 милях (16 км) от места новой трагедии, проходит суд над офицером Дереком Шовином, который 25 мая прошлого года применил удушающий прием при задержании темнокожего Джорджа Флойда.

«Я не могу дышать», — хрипел Флойд, пока Шовин коленом прижимал его голову к асфальту 9 минут 29 секунд. Афроамериканец вскоре умер. 26 мая Шовина и еще трех полицейских, участвовавших в аресте Флойда, уволили. Шовину инкриминируется непредумышленное убийство. Смерть Флойда вызвала мощные протесты по всей Америке. В 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час, на помощь полиции пришла Нацгвардия. Борцы с колониальным и расистским прошлым страны рушили памятники и переименовывали улицы. В качестве признания вины предков белые вставали на колено и чистили обувь афроамериканцам. Движение BLM («Жизни черных имеют значение») вышло за границы США, став мировым феноменом.

К процессу по делу офицера полиции, стартовавшему 8 марта, в США приковано всеобщее внимание. Сторонники Флойда (его хоронили в золотом гробу!) требуют максимально жесткого приговора. За непредумышленное убийство Шовин может получить до 40 лет тюремного заключения. Прокуратура признала, что погибший Флойд был наркоманом, но утверждает, что это не имеет отношения к его смерти. Адвокат офицера настаивает, что истинной причиной смерти Флойда было употребление наркотиков и проблемы со здоровьем. Как ожидается, присяжные вынесут вердикт в конце апреля — начале мая. Американская пресса отмечает, что новая «непредумышленная смерть» афроамериканца в этом же городе и снова от белого офицера стала сильнейшим фактором, который может повлиять и на суд над Шовином, и на принятие новых законов о реформах полиции, о необходимости которых сразу после смерти Флойда говорил губернатор штата Миннесота, член Демпартии Тим Уолц, а на федеральном уровне — тогдашний кандидат в президенты, а ныне 46-й президент США Джозеф Байден.

Фото: ЕРА

Снова введена Национальная гвардия. Под охрану взяты полицейский участок, окруженный бетонными преградами и железным забором, местное отделение ФБР и дом, где проживает подозреваемая в убийстве Ким Поттер (она и глава местной полиции Тим Гэннон подали в отставку на следующий день после смерти Райта). Впрочем, мэр городка Бруклин-Сентер Майк Эллиот и так собирался уволить виновную. Бруклин-Сентер, пригород к северу от Миннеаполиса, в последние годы претерпел резкие изменения в расовом демографическом составе. В 2000 году более 70% жителей города были белыми. Сегодня большинство являются афроамериканцами, азиатами или латиноамериканцами. Мэр Эллиот сказал, что у него нет под рукой информации о расовом разнообразии полицейского управления, но «в нашем отделе очень мало цветных людей».

Задержан за просроченную регистрацию машины

В воскресенье, 11 апреля, 20-летний Донте Райт был остановлен на дороге тремя полицейскими. Его мать Кэти Райт сказала журналистам, что ее сын ехал на машине, которую семья подарила ему две недели назад, и что он звонил ей и сказал, что его остановили из-за того, что на зеркале заднего вида в автомобиле висели освежители воздуха. В полиции заявили, что автомобиль был остановлен из-за просроченной регистрации и после того, как выяснилось, что у водителя был неоплаченный ордер, его пытались задержать. На видеосъемке с мобильной камеры, расположенной на одном из полицейских, видно, что молодой человек не позволил офицеру надеть наручники и влез обратно в машину, произошла небольшая потасовка. На видео слышно, как офицер Ким (полное имя — Кимберли)

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Поттер кричит, что применит электрошокер, пытаясь остановить задержанного. Но вместо шокера она достала пистолет и единственным выстрелом попала Райту в грудь.

Слышно, как офицер выругалась, поняв, что вместо шокера она застрелила человека. Тем не менее автомобиль проехал несколько кварталов, прежде чем врезался в другую машину. Находившая в машине девушка Райта получила повреждения и была госпитализирована, ее жизнь вне опасности. По словам судебно-медицинского эксперта, Райт умер от огнестрельного ранения в грудь.

Кимберли Поттер. Фото: ЕРА

Судебные протоколы показывают, что у Райта была судимость после того, как он не явился в суд по обвинению в том, что он сбежал от полицейских и владел пистолетом без разрешения во время столкновения с полицией Миннеаполиса в июне прошлого года (и здесь связь с делом Флойда). Тогда в полицию поступил звонок о мужчине, размахивающем пистолетом, который позже был идентифицирован как Райт.

«Все, что у него было, — это освежители воздуха в машине, и они сказали ему выйти», — сказала прессе его мать. Во время телефонного разговора она сказала, что слышала возню, а затем кто-то сказал: «Донте, не беги», прежде чем разговор закончился. Когда она перезвонила, ответила девушка ее сына, сообщившая, что в него стреляли. Вскоре после стрельбы на месте инцидента начали собираться члены местной афроамериканской общины, некоторые прыгали на полицейские машины. Через несколько часов рассерженные протестующие напали на полицейский участок, в офицеров бросали камни, кирпичи, бутылки, банки и другие предметы. Местные магазины ночью были разгромлены. Как водится, «в знак протеста» мародеры вытащили все мало-мальски ценное.

Отец Райта, Обри, рассказал Washington Post, что его сын только что попросил у мамы 50 долларов на мойку автомобиля и направился в сервис, когда его застрелили. «Я знаю своего сына. Он был напуган. У него все еще был ум 17-летнего, потому что мы нянчились с ним», — сказал Райт-старший газете. Обри сказал, что у Донте был двухлетний сын, а сам он бросил школу два года назад из-за неспособности к обучению. С тех пор он работал в розничной торговле и ресторанах быстрого питания, планировал получить сертификат об окончании школы. «Он был отличным ребенком, — сказал Обри Райт. — У него никогда не было серьезных проблем. Ему нравилось проводить время со своим двухлетним сыном. Он любил своего сына». Судебные протоколы указывают на то, что Донте несколько раз сталкивался с законом. В феврале этого года его арестовали по обвинению в ограблении при отягчающих обстоятельствах, но позже освободили из-под стражи. В феврале прошлого года Донте был также осужден за мелкое хулиганство. А в конце 2019 года он признал себя виновным в мелком правонарушении — хранении и продаже небольшого количества марихуаны.

Как и в случае Флойда, у Райта непростые отношения с законом, но потерять жизнь из-за просроченной регистрации?! Перепутавшая пистолет с шокером Ким Поттер — офицер полиции с 26-летним стажем работы, можно сказать, ветеран. Одно время она возглавляла местное отделение профсоюза блюстителей порядка. В последние годы она занималась обучением новых сотрудников. В воскресенье она также проводила инструктаж. В своем заявлении об увольнении, состоящем из одного абзаца, Ким Поттер пишет: «Мне нравилась каждая минута работы в полиции и служение обществу в меру своих возможностей, но я считаю, что с точки зрения интересов общества, департамента и моих сослуживцев будет лучше, если я немедленно уйду в отставку». Отец Райта, Обри Райт, сказал телеканалу ABC в программе «Доброе утро, Америка», что он отвергает объяснение, что Поттер приняла пистолет за электрошокер. «Я потерял сына. Он никогда не вернется. Я не могу с этим согласиться. Ошибка? Это даже звучит неправильно. Этот офицер работала 26 лет. Я не могу с этим согласиться», — сказал он. Бен Крамп, адвокат семьи Райт, выступил перед зданием суда Миннеаполиса, где слушается дело офицера Шовина. Юрист сравнил смерть Райта со смертью Флойда, который был схвачен полицией, пытавшейся арестовать его за якобы передачу поддельных 20 долларов на местном рынке в мае прошлого года. Донте Райт «не представлял для них угрозы», сказал Крамп. «Было ли его поведение лучшим решением? Нет. Но молодые люди не всегда принимают правильные решения. Как сказала его мать, он был просто напуган». Родители погибшего требуют расследования и наказания виновных, но одновременно они призвали прекратить грабежи и насилие. Как объявил в среду прокурор округа Вашингтон Пит Орпут (он белый), бывшему офицеру полиции Ким Поттер предъявлено обвинение в убийстве второй степени — максимальный тюремный срок по этой статье составляет 10 лет.

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Случаи, когда полицейские случайно стреляют из пистолета, собираясь вытащить электрошокер, хоть и редко, но случаются. В 2015 году в Оклахоме, в 2018 году в Канзасе в 2019 году в Пенсильвании полицейские стреляли по ошибке.

Еще одно совпадение: 11 апреля, в день, когда был застрелен по ошибке Донте Райт, в 50 городах Америки прошли марши под лозунгами «Жизнь белых имеет значение». Демонстранты заявляют, что белая раса Америки — в опасности. Так крайне правые радикалы реагируют на судебный процесс в отношении офицера Шовина (еще трех офицеров, участвовавших в задержании Флойда, собираются судить позже в этом году).

Фото: Nathan Howard / Getty Images

Президент Байден, как он делал это ранее во время аналогичных событий вокруг смерти Флойда год назад, осудил насилие, разделяя в целом острую реакцию черной Америки. «Дело в том, что мы знаем, что гнев, боль и травма, которые существуют в черном сообществе в этой среде, реальны, серьезны и имеют серьезные последствия, — сказал президент. — Но это не оправдывает насилие, нет абсолютно никакого оправдания — никакого — для грабежей. Мирный протест? Это понятно!»

Смерть Райта как бумеранг прошлогодней гибели Флойда, который вернулся, когда в Белом доме Трампа сменил Байден. Меняются президенты, но проблема остается прежней, а ситуации, когда афроамериканцы продолжают погибать от рук белых полицейских, зеркально повторяются. Только общество больше не намерено с этим мириться.

Александр Панов

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