Мишустин и Лукашенко встретились тет-а-тет

Глава российского правительства Михаил Мишустин, который находится с визитом в Минске, пообщался тет-а-тет с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Беседа состоялась во Дворце независимости после встречи Лукашенко и Мишустина, в которой также приняли участие глава белорусского правительства Роман Головченко и представители делегаций двух стран.

После встречи с Лукашенко премьеры РФ и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко начали двусторонние переговоры. Так, главы кабминов двух стран вдвоем приехали к Национальной библиотеке, где состоялась церемония совместного фотографирования. Затем Мишустин и Головченко отправились в Овальный зал, где и пройдут российско-белорусские переговоры с участием делегаций, передает ТАСС.

В переговорах с российской стороны участвуют 16 человек, в том числе вице-премьеры Алексей Оверчук и Александр Новак, министр транспорта Виталий Савельев, замглавы МЭР Дмитрий Вольвач, замминистра сельского хозяйства Сергей Левин, замглавы МИД Андрей Руденко, глава ФНС Даниил Егоров, статс-секретарь – замглавы Минфина Алексей Сазанов, замглавы Минэнерго Павел Сорокин. В числе участников также государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Главы правительств в ходе переговоров обсудят актуальные вопросы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в энергетической, промышленной, транспортной и сельскохозяйственной областях. Особое внимание будет уделено перспективам наращивания интеграции в рамках Союзного государства.

Ранее в пятницу Мишустин предложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко ознакомиться с российскими наработками в налоговой сфере с целью интеграции налоговых систем двух стран «без какого-либо поглощения».