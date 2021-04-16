 

В Астраханской области ввели новый газопровод на 1,6 тыс. домов

16.04.2021, 15:34, Новости дня
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Новый межпоселковый магистральный газопровод ввели в эксплуатацию в Астраханской области, он обеспечил возможность газификации 1 626 домовладений.

Газопровод построили в рамках программы газификации, подписанной правительством Астраханской области и компанией «Газпром». В торжественной церемонии зажжения символического факела, которая состоялась в селе Вольное, приняли участие губернатор Игорь Бабушкин, полпред Президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов, гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, депутат Госдумы РФ Леонид Огуль и председатель областной думы Игорь Мартынов, передает «Российская газета». 

«Запуском газопровода мы начинаем масштабную газификацию Харабалинского района. В домах сельчан теперь станет теплее и уютнее. И эту работу мы продолжаем: следующий этап – Ахтубинский район», – сообщил губернатор Игорь Бабушкин.

Как отметил полпред президента в ЮФО Владимир Устинов в ближайшие пять лет в Астраханской области планируется газифицировать более 12 тыс. квартир и домовладений, в которых проживают около 50 тыс. жителей области.

«Многие вопросы будут решаться быстрее и проще. Ощутимой станет разница в стоимости оплаты коммунальных услуг. Уверен, что газификация не только улучшит жизнь людей, но и создаст условия для деловой активности, развития социальных объектов», – сказал Устинов.

После церемонии почетные гости посетили жительницу Вольного Ирину Новохацкую. Женщина рассказала, что раньше дом отапливали дровами и углем. «Даже не верится, что тепло в доме теперь будет лишь по щелчку кнопки. Для всего села приход газа – событие долгожданное, радостное», – поделилась она.

По словам гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова, в 2025 году компания планирует полностью завершить газификацию области, для этого в регион будет направлено 18,6 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба губернатора области, на следующей неделе пуск газа состоится в поселке Сероглазово, в мае – в селе Тамбовка и поселке Ашулук. В 2022 году запланировано подключение домов в селе Селитренное и городе Харабали.



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