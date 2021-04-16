CNN – учёные выяснили, сколько микропластика летает в атмосфере

Как показало проведённое недавно исследование, попадая в природу, пятая часть пластика распадается на мелкие части и в том числе поднимается в воздух. В атмосфере эти частицы могут переноситься на большие расстояния через моря и континенты, пишет журналист CNN. В год только в США такого микропластика попадает в природу по 22 тысячи тонн.

Исследователи говорят о том, что ветер поднимает в воздух мелкие кусочки пластика и переносит его через моря и континенты. До 18 процентов мусора из пластика оказываются в природе, поскольку он не биоразлагаем. Он разваливается на всё более мелкие частицы. Как выяснили авторы нового исследования, эти частицы попадают в атмосферу и летают до 6 дней. Давайте послушаем нашего метеоролога Педрама Джавахери. Он расскажет подробности. Какие последствия у того, что эти мелкие частицы пластика перелетают через моря и континенты?

ПЕДРАМ ДЖАВАХЕРИ, метеоролог CNN: Розмари, они явно не хорошие, как минимум. Что же касается именно этого исследования, выполненного Корнелльским университетом и Университетом Юты, то у них получились, как это часто бывает, впечатляющие и отрезвляющие выводы. Но именно это исследование уникально.



Посмотрите на этот пластик. Обычно мы говорим про микропластик или любые виды сложных полимеров, будь то стирофом, полиэтилен. То есть это ваши баночки из-под шампуня, бутылки из-под воды, даже ваши зубные щётки, которые вы выбрасывали в 80-х и 90-х — всё это начинает распадаться на мелкие частицы, поднимается в верхние слои атмосферы, как говорила Розмари, и далее переносится и распространяется по океанам и континентам.



Вы говорите о том, насколько мелкими они могут быть. В зависимости от того, сколько солнца на них попадает, они могут быть ужасно мелкими — до 0,001 микрона в диаметре. Это, представьте, в 50 тысяч раз меньше, чем в среднем толщина человеческого волоса. Так что речь о микроскопических величинах. Авторы исследования нашли немало доказательств тому, что они остаются во многих местах мира.



Если взять, к примеру, бутылку воды, она обычно отправляется на переработку, на свалку, или её сжигают. Пятая часть, или около 20 процентов от неё, распадается и попадает в воздух или в море. Посмотрите на схему: в океанах волны могут собирать эти куски пластика вместе, разбивать их, делать мельче. В крупных городах виноваты в этом в основном машины: их шины, компоненты из пластика, дороги изнашиваются, и в итоге всё попадает в атмосферу. Розмари, посмотрите, авторы исследования выяснили, что в США 22 тысячи тонн в год, или по весу это равно 16 тысячам машин, выбрасываются в виде микропластика.



Так что посмотрим на это и поймём, что именно это значит для здоровья. Выглядит не очень хорошо, это очень много пластика.

Да, это вызывает большую обеспокоенность. Надеюсь, мы придумаем какой-то инновационный способ борьбы с этим. С нами был Педрам Джавахери, спасибо вам.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 14 апреля 2021 года.