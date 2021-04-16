Do Rzeczy – экс-министр обороны Польши сравнил Россию с мальчиком, играющим со спичками

Концентрация российских войск на границе с Украиной может привести к тому, что вскоре Луганск и Новороссия могут быть признаны частью Российской Федерации. При небольших затратах власти РФ смогли бы легко повысить рейтинг Путина и порадовать своих граждан, говорит бывший министр обороны Польши Ромуальд Шереметьев. В беседе с Do Rzeczy он, однако, предупреждает, что эти «небольшие затраты» всегда могут вылиться в полномасштабную трагическую войну, которая, как он полагает, точно не в планах Москвы.



Reuters

«Я считаю, РФ ведёт себя, как маленький мальчик, который играет со спичками. Он достаёт из коробки спичку, зажигает её, а потом тянется за очередной. И каждый раз эта игра остаётся лишь игрой, но определённо в какой-то момент ситуация может выйти из-под контроля. Мальчик подожжёт весь коробок — и будет пожар. В переводе на геополитический язык это значит следующее: гибридная война переродится в полноценный полномасштабный вооружённый конфликт, где будут боевые действия», — такими словами бывший министр обороны Польши Ромуальд Шереметьев прокомментировал накалившуюся ситуацию на границе Украины.

В беседе с Do Rzeczy он объяснил, что агрессивная, наступательная политика Москвы объясняется желанием российских властей порадовать своих граждан. «Россияне хотят, чтобы их боялись. Захватив Крым, Путин увидел рост поддержки населения. В этом направлении можно ожидать новых шагов. Покойный Лех Качиньский предвидел это, что отразилось в его речи в Тбилиси: «Сегодня Грузия, завтра Украина, а послезавтра, кто знает, может быть, и моя страна — Польша», — напоминает он.

Бывший министр считает, что концентрация российских войск на границе с Украиной может свидетельствовать о том, что в ходе конфликта низкой интенсивности в скором времени Луганск и Новороссия могут быть признаны частью Российской Федерации. Этот шаг позволил бы расширить территорию РФ при небольших затратах, а также повысить рейтинг Путина в обществе. «Проблема заключается лишь в том, что, как бывает и с игрой со спичками, мы не знаем, не подожжёт ли мальчик случайно весь коробок и не начнётся ли полномасштабная война», — подчёркивает бывший министр.

В интервью Ромуальд Шереметьев также обращает внимание на то, что определённый геополитический интерес для РФ представляют собой также балтийские страны. «Но ей вовсе не обязательно аннексировать все страны Прибалтики. РФ может сосредоточиться только на Эстонии, население которой превышает миллион человек, но 300 000 из них — русские. Может произойти ситуация, когда РФ решится поддержать сепаратистские движения. Вопрос состоит лишь в том, какие шаги тогда предпримет западный демократический мир и как далеко он даст зайти России? Здесь мы опять возвращаемся к игре со спичками, потому что в этом случае она чревата серьёзным обострением ситуации», — предупреждает он.

Экс-министр согласен с тем, что в этом случае выбор очень сложный: либо отсутствие реакции НАТО, которое будет заклеймено званием бумажного тигра, либо ужасная полномасштабная война. При этом он подчёркивает, что русские прекрасно понимают, что они не в состоянии идти на открытую войну с Североатлантическим альянсом. «Путин выстраивает власть намного умнее, чем неразумный Гитлер, который хотел завоевать всё сразу. Путин постепенно расширяет территорию, стараясь делать это с минимальными затратами», — поясняет он.

В беседе он предлагает задуматься и Польше. Он считает, что на сегодняшний день судьба щадит Польшу, ведь уже прошло почти 30 лет с тех пор, как советские войска покинули её территорию. Вторая Польская республика продлилась два десятилетия, а мирное время ещё меньше. «Так что мы в плюсе — одно десятилетие уже у нас в кармане. Необходимо действительно ценить это, но одновременно также стоит сосредоточиться на обеспечении безопасности с перспективой на будущее, на случай, если мальчик вдруг устроит пожар», — призывает Шереметьев.

Бывший министр не устаёт повторять, что нужно делать упор не на большие проекты, а на обеспечение базовых возможностей защиты населения, территориальную оборону. Надо делать ставку не на оружие последнего поколения, а на то, чтобы обучить людей защищать свои дома и семьи, резюмировал он.