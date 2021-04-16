Yle – Финляндия предлагает организовать встречу президентов России и США

Финляндия предложила организовать встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена на своей территории. Как пишет Yle, в канцелярии финского президента подтвердили, что Хельсинки сообщили Москве и Вашингтону о своей готовности провести данные переговоры.



Reuters

Финляндия предлагает организовать встречу президентов РФ и США на своей территории. Как пишет Yle, в канцелярии финского президента подтвердили, что Финляндия сообщила Москве и Вашингтону о своей готовности провести возможную встречу Владимира Путина и Джо Байдена.

В Белом доме вчера сообщили, что Байден в ходе телефонного разговора с Путиным предложил в ближайшие месяцы провести личную встречу в одной из третьих стран. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что встреча может состояться летом.

Тем временем пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал преждевременным обсуждение конкретных деталей возможной встречи Путина и Байдена. По его словам, предложение новое и оно будет изучаться. Также он добавил, что лидеры условились, что эта тема будет обсуждаться по дипломатическим каналам.

Как отмечает издание, глава МИД Финляндии Пекка Хаависто ещё в феврале во время визита в Санкт-Петербург заявлял о готовности Финляндии организовать встречу Путина и Байдена.